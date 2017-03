22 atrações para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 16/03/2017 | 21h27 Atualizada em

A sexta-feira finalmente chegou. Seja para ficar na frente da televisão (ou do Netflix), sair com os amigos para a baladinha ou até mesmo encontrar o crush em um barzinho com música ao vivo, a noite em Santa Maria tem opções para todos os gostos.



BANDA DONA VENTURA – St. Patrick's Day. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



FELIPE QUADROS – Dia de São Patrício. Folk, blues, country e rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 17h. É de graça. (55) 3026 3610

TRIBUTO AO RAMONES 3 – Bandas Tarja Preta, Partido HC, Three X e Chute no Rim. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$15. (55) 3026 3610

ST. PATRICK'S DAY – Promoções relâmpago e distribuição de brindes. Café Cristal (Rua Alberto Pasqualini, 139), das 11 às 22h. Entrada gratuita. (55) 3347-1101

Foto: Comcerva Bar / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



FATO CONSUMADO – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). (55) 99649-2151



ST. PATRICK´S DAY + DRINK GAMES – Espaço 42 (Rua Cel. Niderauer, 1.271), às 20h. Entrada gratuita. (55) 3347-8477

CANTA PASCOTA – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3317-4334

SAMBANEJO – Samba e sertanejo. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) e R$ 15 (masculino). (55) 99159-9920

DEDÉ E MANINHO – Pop rock. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. 3221-8800

Foto: Claudio Vaz / Agencia RBS

12 ANOS EM MACONDO – DJ's Mariana Kussler, Broo, Ivon Nunes e Mariana Gauer. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h



UTOPIA – Rock, punk, pós-punk, indie, glam, hard rock. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: É de graça. (55) 99677-4253

AGITO CAPILAR – The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 20. (55) 3025-5115

TRAVELIN BAIO – St. Patrick's Day. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99617-7430

ROCKSANE – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529

NOCET – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010) às 23h. Ingresso: R$ 14. (55) 3307-6871.

VII PEGA CRIA DA ZOOTECNIA – Os Mateadores, Banda Danúbio Azul e DJ Aresso. Centro de Eventos da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 22h. Ingressos: R$ 10 (universitários) e R$ 15 (geral)

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

DOUGLAS BRAGA – St. Patrick's Day. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30 (1º lote). (55) 3025-2984

ACOUSTIC TRI CLUB – Rock. Meu Escritório (Rua do Rosário, 420), às 22h. É de graça

Mais opções em Santa Maria



AUGUSTO CURY – Palestra Gestão da Emoção Como Fator de Sucesso. Park Hotel Morotin (BR-287/ Faixa Nova), às 20h30min. Ingresso: R$ 110 (cadeira telão ao vivo)

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

PARQUE TUPÃ – Av. Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), a partir das 18h. Ingressos: R$ 5 (cada) e R$ 20 (cartela com 5)



EXPOSIÇÃO FACES FEMININAS – Câmara de Vereadores, Sala Eduardo Trevisan (Rua Vale Machado, 1.415), das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. É de graça