20 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 23/03/2017 | 20h04 Atualizada em

BUENO E VELHO – Banda Velhã Cortesã e Bueno. Rock, indie e MPB. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 21. Ingressos: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). (55) 3026 3610



EDSON ROSA E BANDA – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (das 22h à meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887

FATO CONSUMADO – Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). (55) 99649-2151



CANTA PASCOTA – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3317-4334

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



Foto: Facebook / Divulgação

DANIEL BARBOSA – Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: de graça (para mulheres) e R$ 20 (masculino). (55) 99159-9920

BALEIA – Surf rock e reggae. Meu Escritório Bar (Rua do Rosário, 420), às 22h. É de graça. (55) 3219-2781

TRIBUTO A LIVE – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010) às 23h. Ingresso: R$ 14. (55) 3307-6871.

RENATO MIRAILH – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. 3221-8800

CARNE DOCE – Apresentação do "Princesa, segundo disco da banda goiana. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 16 (estudante) e R$ 32 (geral), antecipados no site da Sympla. (55) 99677-4253

WILL BITENCOURT + MASSÁRIO E BANDA – Pop rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115

DA.SE.RO.MA – Tim Maia. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99617-7430

HOLLYWOOD ROCKERS – Especial anos 80. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529

Foto: Divulgação

LÉO PAIN + DJ GUZ ZANOTTO – Sertanejo. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30. (55) 3025-2929

FUZUÊ – Pop, swag e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

INTERMED – Festa da Medicina. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingressos: R$ 25 (feminino) e R$ 30 (masculino). (55) 99907-0102

DÁ-LHE FEST – Banda Yandê e DJ Lukas Romero. Clube Comercial de Santa Maria (Rua Venâncio Aires, 1.972), às 22h. Ingressos: R$ 20 (universitário) e R$ 25 (geral)

SANTA MARIA CANTA ELIS – Com Daiane Diniz, Deborah Rosa, Gisele Guimarães e Tiane Tambara. Monet Plaza Shopping (Av. Fernando Ferrari, 1.483), às 20h. É de graça.

OUTRAS OPÇÕES CULTURAIS EM SANTA MARIA





Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

PARQUE TUPÃ – Av. Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), a partir das 18h. Ingressos: R$ 5 (cada) e R$ 20 (cartela com 5)



EXPOSIÇÃO FACES FEMININAS – Câmara de Vereadores, Sala Eduardo Trevisan (Rua Vale Machado, 1.415), das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. É de graça