17 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 30/03/2017 | 20h07 Atualizada em

LOUIS&ANAS E CONVIDADAS – Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). (55) 99677-4253



DAMA DE HONRA – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (das 22h à meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887

BANDA TRITURADOR – Lançamento do EP Discriminado. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingressos: R$ 10. (55) 3026 3610



FATO CONSUMADO – Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). (55) 99649-2151



Foto: Comcerva bar / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



GRUPO YANDÊ – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3317-4334

ANELISE VARELA + KARIN SPEZIA – The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115

BANDA CRAZY DIAMONDS – Tributo a Pink Floyd. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010) às 23h. Ingresso: R$ 14. (55) 3307-6871

BATATA E PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. 3221-8800



TRIBUTO A LOS HERMANOS – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99617-7430

ROCKSANE – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529



MONDO FUNK – Pop e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

LUCAS E FELIPE – Sertanejo. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30. (55) 3025-2929

Foto: Reprodução

XVIII BATATAÇO DA AGRONOMIA – Banda G10, Raquel Tombesi e DJ Thiago Aresso. Centro de Eventos da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 22h.

BAILE DA PREDILETA – Funk e sertanejo. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: R$ 20. (55) 99931-6450

GRUPO PAGOBLACK – Inauguração do Palco 2. Espeto & Burger (Av. Walter Jobim, 415), às 22h. Entrada gratuita. (55) 3027-6617

Outras opções culturais em Santa Maria

29°41'05.9"S 53°48'52.8"W – Exposição do artista Calixto Bento. Sala Angelita Stefani (Conjunto III do Centro Universitário Franciscano), segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 18h, e terças e quintas das 9h ao meio-dia até 14 de abril. Entrada gratuita

PARQUE TUPÃ – Av. Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), a partir das 18h. Ingressos: R$ 5 (cada) e R$ 20 (cartela com 5)