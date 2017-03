17 opções para aproveitar a noite de sexta em Santa Maria

Agenda 09/03/2017 | 21h30 Atualizada em

LOUIS&ANAS – Soul music. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 99617-7430



CLUB DAS COLEGUINHAS – Paula e Pâmela + DJ Anaú. Aruna Club (Av. Walter Jobim 300), às 23h. Ingresso: R$ 30. (55) 9995-5687



INDIE BOX – Pop e Indie. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

G.D.O DO FORRÓ + TCHÊ GURI – Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc, até a meia noite e meia) e R$ 15 (fem, até a meia noite e meia),R$ 30 (masc, após 00h30min) e R$ 25 (fem, após 00h30min). (55) 99684- 4412

66 ANOS DO PINGO – Locomotiva 6. Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (até a meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887



DAYSON MELO – Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3026 3610





Foto: Comcerva Bar / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001.



FATO CONSUMADO – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). (55) 99649-2151



AGITO CAPILAR – Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3317-4334

MARCOS LÁZARO – Nativista. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). (55) 99159-9920

AMERICAN HORSE – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 14. (55) 3307-6871





Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

RENATO MIRAIHL – Rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. 3221-8800

REGGAE & DUB – Reggae. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: É de graça. (55) 99677-4253

JORDANA HENRIQUES E EDSON ROSA – MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115

TRIBUTO CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529



BANDA PG1 – Lincoln Pub (Av. Borges de Medeiros, 1.789), às 23h. Ingressos: R$ 10 (feminino) R$ 15 (masculino). (55) 99673-6466

CALOURAÇO DO DCE – Yandê, Germano Fogaça e DJ Lukas Romero. Centro de Eventos da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 22h. Ingressos: De graça (para estudantes da UFSM) e R$ 15 (geral)