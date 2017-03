15 opções para aproveitar a quinta em Santa Maria

Agenda 22/03/2017 | 20h09 Atualizada em

BANDA ROLE – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h) e R$ 17 (a partir das 22h). (55) 3028-7887

Foto: Facebook / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001.



BANDA TUDO DI BOM – Pagode. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334



DÉ E THIAGO – Festa do Direito dos alunos da Unifra. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingresso: R$ 20. (55) 99159-9920

OLD BIKERS – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3307-6871

QUARTETO ENTREVERO – Rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3221-8800

SONICA – Eletrônica. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 15 (estudantes, até à 1h) e R$ 20 (geral). (55) 99677-4253

RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-5115

Foto: Elísio Ricardo / Divulgação

GUSTAVO GAROTO – MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

EMERSON LOPES TRIO – Rock, soul e blues. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 12. (55) 99969-1529

TREME – Pop e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 10 (antecipado no site Sympala) e R$ 20 (na hora)

SANDRO E CÍCERO – Sertanejo. Kasarão On Stage (Rua Doutor Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: De graça (para mulheres até a meia-noite e meia com nome na lista via whatsapp), R$ 20 (antecipado, no local) e R$ 30 (na hora). (55) 99996-1030

BLASTOFF E SHARED LIFE – Rock, grunge e blues. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingresso: R$ 10. (55) 3026 3610

OUTRAS OPÇÕES CULTURAIS EM SANTA MARIA

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

FACES FEMININAS – Exposição. Sala Eduardo Trevisan, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (Rua Vale Machado 1.415), até 29 de março. De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min, e sexta das 7h30min às 13h30min. Entrada gratuita

PARK TUPÃ – Parque de diversões. Avenida Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e nos sábados, domingos e feriados, a partir das 14h. Ingresso: R$ 5 (por brinquedo)