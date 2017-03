12 opções para aproveitar a quarta em Santa Maria

Agenda 21/03/2017 | 20h07 Atualizada em

CINE CONSCIÊNCIA – Exibição e debate do filme Crash – No Limite, dirigido por Paul Haggis. Salão Azul, Prédio 3 do Conjunto I do Centro Universitário Franciscano (Rua Andradas, 1.614), às 18h15min. Entrada: É preciso de inscrever neste link e doar 1kg de alimento não perecível na hora do evento

EFÊMERO CAFÉ – Edição Mulheres Negras. Exposição, performance e rap. Hall do Restaurante Universitário da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 19h. É de graça

AS LOUCAS NA LITERATURA – Palestra com a escritora Lélia Almeida. Sala 2.243 do Prédio 74-A da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 19h. É de graça

MÚSICA

KARIEL NUNES – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

DRINK COM JOCA FARIAS – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



TRIO AUE – Jantar dançante. Lincoln Pub (Av. Borges de Medeiros, 1.789), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99203-7312

SAMBANEJO – Samba e sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151

Foto: Ariel Farias / Divulgação

JOCA FARIAS – Rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. (55) 3221-8800



SAMBA ROCK GOL – Samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115



BOATE AZUL COM LÉO PAIN – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 16 (feminino) e R$ 20 (masculino). (55) 3317-4334

OUTRAS OPÇÕES CULTURAIS EM SANTA MARIA

FACES FEMININAS – Exposição. Sala Eduardo Trevisan, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (Rua Vale Machado 1.415), até 29 de março. De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min, e sexta das 7h30min às 13h30min. Entrada gratuita

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

PARK TUPÃ – Parque de diversões. Avenida Hélvio Basso (ao lado do Lar das Vovozinhas), de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e nos sábados, domingos e feriados, a partir das 14h. Ingresso: R$ 5 (por brinquedo)