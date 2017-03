11 opções para curtir a noite de sexta em Santa Maria 

Agenda 02/03/2017 | 20h06 Atualizada em

JOCA FARIAS E PEDRO MONTE – MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800.



SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402) às 21h. Ingresso: R$12. Tel: (55) 3025-2001.z

FATO CONSUMADO – Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

AGITO CAPILAR – Pop. Freguesia Som e Bar (Avenida Fernando Ferrari, 1360), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

MUSICARIA – MPB. Com DJ Karin Spezia. The Park (The Park Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Jordan Nunes e João Rocha - Musicaria Foto: Estúdio Issle / Divulgação

FEMME FATALE – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643) às 22h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3025-4809.

FILHOS DO KARMA – Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400) às 22h30min. Ingressos: R$5. Tel: (55) 3026 3610.

THE CRAZY DUDES – Especial Elvis Presley. Rock. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 14. Tel: (55) 3307-6871.

THE CÉSAROS – Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 99617-7430.

ROCKSANE – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978.), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 99969-1529.

The Baggios Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

THE BAGGIOS – Rock. Rockers Soul Food ( Avenida Helvio Basso, 1241) às 23h. Ingresso: R$ 20. Tel: (55) 9677-4253.