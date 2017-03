11 filmes com mulheres inspiradoras para ver na Netflix

8 de março 07/03/2017 | 22h30 Atualizada em

O Dia Internacional da Mulher é uma data marcada por história e por lutas pela busca de igualdade de gênero. E muitas mulheres protagonizam histórias inspiradoras. Por isso, separamos histórias de grandes mulheres, mães, artistas, trabalhadoras, que servem de exemplo para todos nós.

O cinema é uma forma de inspirar nossas vidas, e nada melhor do que ele retratar a trajetória de mulheres super fortes e marcantes na história. Em homenagem a todas elas, montamos uma lista de filmes sobre mulheres poderosas e obstinadas.



O feminismo tem estado no centro das discussões nos últimos anos, mas algumas indústrias, como a do cinema, ainda não perderam o hábito de priorizar histórias que giram em torno exclusivamente de homens. Experimente fugir do óbvio e conheça histórias de mulheres inspiradoras.

1. Nise - o coração da loucura (2016)

Neste drama baseado em uma história real, uma psiquiatra rejeita a terapia de eletrochoque para tratar seus pacientes esquizofrênicos e os encoraja a criar arte.

2. What Happened Miss Simone? (2015)

Gravações inéditas, imagens raras de arquivos e suas músicas mais populares contam quem foi a lendária cantora e ativista Nina Simone.

3. Philomena (2013)

Uma senhora irlandesa conta com a ajuda de um jornalista na busca pelo filho que foi forçada a ceder para adoção 50 anos atrás.

4. #chicagoGirl (2013)

Uma adolescente de Chicago ajuda a coordenar a revolução síria através das redes sociais. Mas chega a hora de escolher como lutar: com o Facebook ou um AK-47.



5. Valente (2012)

Após enfurecer três lordes poderosos e ter um pedido impensado pedido, uma indomável princesa escocesa começa sua jornada para reparar os estragos que causou.

6. Magia além das palavras (2011)

Este filme biográfico dramatiza a história de J.K. Rowling, criadora de Harry Potter, e as dificuldades enfrentadas no caminho até o sucesso dos best-sellers.

7. Histórias Cruzadas (2011)

Uma escritora branca abala o status quo do Mississipi dos anos 1960 ao entrevistar empregadas domésticas negras e divulgar suas histórias.

8. Preciosa (2009)

Brutalmente agredida por seus pais, a adolescente Precious tem a chance de mudar sua vida quando se inscreve em uma escola alternativa.

9. Sete dias com Marilyn (2011)

Ao filmar na Inglaterra, o ícone de Hollywood Marilyn Monroe se deixa levar por um jovem britânico e vive uma semana de frivolidades e autodescoberta.

10. Olga (2004)

Baseado na vida de Olga Benário, mulher do líder comunista Luis Carlos Prestes, deportada pela ditadura de Vargas para a Alemanha e morta em um campo de concentração.

11. Tudo sobre Minha Mãe (1999)

O filme de Pedro Almodovar retrata a vida de Manuela, uma mulher que troca Madri por Barcelona após testemunhar a morte acidental do seu filho.