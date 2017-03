10 filmes que tratam da luta contra o racismo para ver na Netflix

Dia Internacional Contra a Discriminação Racial 20/03/2017 | 20h08 Atualizada em

No dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) depois de uma tragédia ocorrida em 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul. Na ocasião, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. No bairro de Shaperville, os manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Shaperville.

Em homenagem à data, o Diário traz uma lista com 10 filmes disponíveis na Netflix que tratam da luta contra o racismo.

1. 12 anos de escravidão (2013)

2. Histórias cruzadas (2011)

3. Django livre (2012)

4. Preciosa – Uma história de esperança (2009)

5. Mandela – O caminho para liberdade (2013)

6. What happened, Miss Simone? (2015)

7. O sol é para todos (1962)

8. A vida secreta das abelhas (2008)

9. O mordomo da Casa Branca (2013)

10. Branco sai, preto fica (2014)