Há 45 anos estreava um dos mais importantes filmes da sétima arte. Dirigido por Francis Ford Coppola, baseado no livro homônimo escrito por Mario Puzo, O Poderoso Chefão (The Godfather, 1972) é um dos maiores clássicos que o cinema já produziu. A produção conta a história de uma família mafiosa que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra. Uma tentativa de assassinato deixa Vito Corleone incapacitado e força os filhos Michael e Sonny a assumirem os negócios.



Com orçamento 6,5 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 245 milhões de dólares mundo afora. Além do sucesso de público, o filme conquistou os maiores prêmios do cinema. Ganhou 5 Globos de Ouro e 3 Oscars.



Abaixo, confira 10 curiosidades sobre O Poderoso Chefão:

1) Marlon Brando queria que o rosto de Don Corleone se parecesse com o de um buldogue, então resolveu encher a boca de algodão para seu teste. Para as gravações, foram usadas peças feitas por um dentista, que hoje estão em exposição em um museu em Nova York.



2) Nos ensaios para a clássica cena com a cabeça de cavalo, uma cabeça falsa foi usada. Para as gravações reais, a produção conseguiu uma cabeça de verdade, que foi adquirida numa fábrica de alimentos para cães. Segundo o ator John Marley, seus gritos de susto foram reais, porque ele não sabia que uma cabeça de verdade seria usada.

3) Marlon Brando não decorou a maioria de suas falas do filme. Ele espalhou cartões por todo o set com o texto que deveria interpretar.

4) O gato que Vito Corleone segura foi encontrado por Brando no estúdio e não fazia parte dos planos do filme tê-lo em cena.



5) Apesar de ter ficado conhecida por interpretar Mary Corleone na última parte da trilogia, Sofia Coppola, filha de Francis e hoje também cineasta, participou do primeiro filme. Ela era o bebê de Connie e Carlo, Michael Rizzi, que é batizado por Michael Corleone.

6) O filme concorreu a 11 estatuetas no Oscar de 1973, mas faturou três: Melhor Filme, Roteiro e Ator, para Marlon Brando. Três dos cinco indicados a Ator Coadjuvante concorriam pelo filme: Al Pacino, James Caan e Robert Duvall. Coppola também concorreu como diretor.



7) Marlon Brando recusou a estatueta do Oscar em protesto à discriminação contra os índios americanos feita pela indústria do cinema. O astro enviou uma atriz que se passou por uma índia apache e recusou o prêmio em seu nome durante a cerimônia.



8) As filmagens de O Poderoso Chefão duraram seis meses, mas as cenas com Marlon Brando foram gravadas em apenas 35 dias, para que ele pudesse cumprir sua agenda e atuar em O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci.

9) Coppola enfrentou tantas dificuldades e críticas durante as filmagens que achou que ele seria um fracasso e, na época de seu lançamento, viajou com a família para Paris, para não presenciar a decepção que seria nos cinemas. Finalmente, foi convencido por amigos a voltar para os Estados Unidos, pois o filme havia sido um sucesso.

10) Em uma reunião com a Paramount, Coppola pediu uma Mercedes 600 como prêmio, caso o filme atingisse a marca de US$ 15 milhões. Os executivos prometeram o carro se o filme alcançasse US$ 50 milhões nas bilheterias. Quando o filme faturou US$ 100 milhões, Coppola e George Lucas foram a uma concessionária da Mercedes, compraram o carro e enviaram a conta para a Paramount.

