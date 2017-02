Opinião 10/02/2017 | 13h45 Atualizada em

Leonardo Gadea, ao centro, apresentado pelos amigos e comparsas Foto: Tiago Benedetti / Divulgação

De textões de Facebook a colunista do Diário online!



Me disseram que A Palavra Corta. Prometo tentar fazer o melhor uso dela. Estranho escrever em primeira pessoa e me apresentar, mas, como diz o mestre Pedro Ribas, "vou chegando com jeito e respeito": radicado em Santa Maria há 12 anos, filho, aluno e fã da dona Circe (uma professora de inglês e amante dos Beatles, doceira, vó de oito netos), atuo há nove anos como produtor cultural e executivo frente à Gadea Produções; sou sócio do escritório artístico Quatro Cantos, membro-fundador do coletivo EntreAutores, ciclista amador, ativista e entusiasta do mercado cultural local.

Trago experiências da produção de eventos em ambientes variados, de espetáculos autorais no Theatro Treze de Maio, da superação de empecilhos estruturais para realização de shows, aos domingos, na Concha Acústica do Parque Itaimbé (foto abaixo).

Show da Guantanamo Groove, na Concha Acústica do Parque Itaimbé Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Tive a oportunidade de coordenar eventos ou palcos importantes de nossa cidade como a Expofeira, o Festival de Músicas Carnavalescas, o Festival Mapas da Rua, a Calourada 2016 da UFSM¿



Meu trabalho se adapta aos diferentes aspectos da cadeia produtiva, desde a consultoria e gestão de carreiras artísticas até a direção de produção - como no caso do premiado CD y DVD da Comparsa Elétrica, gravado Ao Vivo no coreto da Praça Saldanha Marinho



Trarei pra cá, portanto, referências locais que acompanho cotidianamente pelas ruas, vivências profissionais e sociais; farei proveito do espaço oportunizado para compartilhar alguns sonhos, dilemas da profissão - meus e de colegas - y alguns links úteis, sempre primando pelas boas novas da música e arte em geral.

Quem sabe alguns afetos, quiçá até uns desafetos.



Me sinto afortunado por nutrir um certo bairrismo que me faz perceber nossa cidade como um polo cultural. Sim, somos reconhecidos nacionalmente pela capacidade de exportação de grandes nomes para o cenário da música e, é claro, de tantos outros mercados de trabalho também.



Observo tal cena e vivo na pele a realidade da escolhida Boca do Monte (principalmente nos últimos 4 anos). Nosso setor artístico é a materialização da instigante frase de Rubem Alves: "ostra feliz não faz pérola".



Mas acredito também n'A Paz Dessa Cidade. Enfim, não me despeço. Me farei "presente" neste espaço para evidenciar que me sinto otimista e convicto referente a nossa riqueza cultural; para isso, basta abrirmos os olhos, ou simplesmente uns links!



Prosseguimos y tomara que meu textos tortos não cortem a carne de ninguém...