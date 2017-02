VÍDEO: vendas em sex shops de Santa Maria aumentam com filmes da série "50 tons"

50 tons mais escuros 08/02/2017 | 16h01 Atualizada em

O sucesso da série "50 Tons" não é mais novidade. Nesta quinta-feira, a adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James, "50 Tons Mais Escuros", chega aos cinemas de Santa Maria. Mas, assim como aconteceu com o lançamento do primeiro filme da série, lojas de produtos eróticos apostam no crescimento de vendas relacionadas aos produtos do filme.

Para Felipe de Abreu, da loja virtual Libido Secreto, é notável a procura por produtos específicos da série, mas, ainda assim, os itens mais vendidos são próteses e vibradores.



– O nosso público é bem diversificado e dividido. Percebemos que os homens, quando acessam nosso site, já sabem o que querem comprar, e as mulheres gostam de dar uma olhada em todos os itens antes de escolher. A venda de produtos relacionados à série aumenta bastante nas épocas de lançamento dos filmes,e o nosso maior público é de 25 aos 45 anos – comenta.

Mas para aqueles que preferem escolher os produtos pessoalmente, também há opção. A Cenário Espaço Mulher está no mercado há seis anos, com um atendimento personalizado.



– Nós prezamos pela privacidade dos clientes. Vendemos lingeries sensuais, linha de produtos de sex shop e, também, damos orientações e dicas sobre os produtos, como usar, além de disponibilizarmos cursos de performance sensual, workshops, aulas de pole dance, etc. – explica Ana Lucia Mattos, sócia da loja.

Ana Lucia comemora a nova estreia e já prepara estratégias de venda para atrair os clientes. Ela conta que, por conta dos livros e adaptações do cinema, os produtos mais vendidos são bolinhas de pompoarismo, chibatas, vendas e amarras, que são utilizados pelos personagens principais.



– Quando lançaram o primeiro livro, a loja promoveu um debate sobre o tema. A gente incentiva bastante as compras dos produtos. Sempre fazemos palestras com sexólogos, psicólogos, e não deixamos passar a data das estreias sem que façamos alguma ação. Já li todos os livros e tenho que estar preparada para atender aos pedidos dos clientes.

Outra aposta são as vendas por telefone e WhatsApp. A Savana Sex Shop funciona nesse propósito. A proprietária, Valesca Karkusewski, observa que o ápice de vendas ocorreu quando o primeiro filme foi para as telonas.

– As pessoas descobrem fetiches e procuram pelos artigos sensuais relacionados ao filme. Itens de sedução, como chicote, algemas, amarras, chibatas, roupas em courino, fantasias e mordaças são os mais vendidos – salienta Valesca.

