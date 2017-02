VÍDEO: mais de 200 gatíneos para comemorar o Dia Mundial do Gato

#meugatonodiário 17/02/2017 | 15h38 Atualizada em

Grandes ou pequenos, de uma ou várias cores, os bichanos têm conquistado espaço nos lares (e nos corações) das pessoas. Para homenagear os gatíneos fofíneos, essa semana o Diário convidou os leitores a publicarem fotos nas redes sociais usando a #meugatonodiário.

A iniciativa foi um sucesso! Mais de 1,4 mil fotos foram publicadas só no Instagram e centenas no Facebook.



Especialista desmistifica ideia que felinos são egoístas e não amorosos



Para comemorar o Dia Mundial do Gato, preparamos um vídeo de 150 segundos, com cerca de 250 fotos. Isso mesmo, as imagens aparecem rápidas na tela para poder contemplar o maior número de bichanos possíveis. Então, dê o play, e tente não piscar para conferir todas essas fofuras.



Os mitos e as verdades que cercam os felinos



Confira ao vídeo:



PS: no final dos créditos, assista a uma surpresa. Miauuuuuuu