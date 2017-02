VÍDEO: Lady Gaga canta hits no Super Bowl

Música pop 06/02/2017 | 12h29 Atualizada em

Lady Gaga cantou hits e apenas uma música de seu novo disco nos 12 minutos de show no intervalo do Super Bowl, na noite deste domingo, no NRG Stadium, em Houston, Texas.



A apresentação de Gaga lembrou muito os shows de rock dos anos 80. Teve pulo para a galera, maquiagem no rosto com glitter e energia da platéia que pulava e fazia coreografia com luzes.



O show começou com Gaga interpretando "God bless America" e "This land is your land". Na sequência, ela cantou hits como "Poker face", "I was born this way", "Telephone" e "Just dance". O show encerrou com "Bad romance".



Para quem ainda não viu a apresentação da Gaga, dá o play e confere:



Gaga no Brasil

Lady Gaga fará um show no Brasil este ano, no dia 15 de setembro, no Rock in Rio. A informação foi confirmada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã desta segunda-feira, 6.