VÍDEO: bar realiza o 1º Campeonato de Imagem e Ação de Santa Maria

Garfo... Comer.... Lancheria! Essas e outras adivinhações fizeram parte do 1º Campeonato de Imagem e Ação, que aconteceu na noite de sábado, no bar Espaço 42 , bar de Santa Maria que está se tornando referência na realizações de torneios de jogos que fizeram (e ainda fazem) fazem parte da infância e da adolescência. O primeiro ocorreu em 20 de janeiro, o 1º Campeonato de Stop.



Depois de mais de uma hora de tentativas de adivinhações, mímicas e muita risada (dá uma espiadinha no vídeo abaixo e sente o clima do que rolou por lá), o trio Isabela da Luz Grotto, 22 anos, Érica da Luz Camponogara, 21, e Diolinda Milloie, 32, do grupo Gato da Pucaaa, comemoraram o título de campeãs do jogo.

— Nossa vitória foi inesperada. A gente não estava nem inscrita, viemos porque a gente queria ver. Nós montamos o trio na hora, e uma das integrantes eu não conhecia. Foi uma noite ótima que valeu a pena porque fizemos novas amizades e rimos muito — conta Isabela.

A batalha começou pouco antes das 21h. Para jogar, uma pessoa precisava imitar o que estava escrito nas cartas, em um tempo delimitado. Se o grupo adivinhasse a palavra, pontuava. Quem acumulava o maior número de pontos, saía vencedor.

O jogo foi levado tão a sérios pelos competidores que eles formaram grpos com os nomes mais sugestivos: Gato da Pucaaa (campeão), Porco Purpurinado (segundo lugar), Vaca Barbuda (terceiro lugar) e Unicórnio sem Rabo (quarto lugar).

Mais e mais campeonatos

Segundo Livia Vieira, uma das sócias do Espaço 42, o objetivo do campeonato foi alcançado.

— A proposta é receber o pessoal como se fosse a extensão da casa deles. Todo mundo estar feliz, interagir se divertir é o que a gente busca aqui — observa Livia.



A ideia do Espaço 42 (Rua Coronel Niederauer, 1271), a partir das 19h de quinta-feira. é realizar outros campeonatos, pelo menos uma vez por mês.

— Queimada, Dorminhoco e Detetive são alguns dos jogos que queremos trazer para cá. Nós queremos resgatar essas brincadeiras de infância que hoje quase ninguém brinca — comenta Livia.





