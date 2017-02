Treze: O Palco da Cultura vai selecionar 21 projetos neste ano

Cultura 22/02/2017 | 14h01 Atualizada em

O projeto Treze O Palco da Cultura lançou novo edital. Esse ano, a iniciativa vai selecionar 21 novos projetos culturais para subir ao palco mais tradicional de Santa Maria. As inscrições começam no dia 3 de março e seguem até dia 15, no período da tarde, no Theatro Treze de Maio.



Podem se inscrever produções inéditas de artistas, grupos, coletivos ou companhias de Santa Maria com projetos em teatro, dança, música, literatura, humor e circo. As produções selecionadas terão direito a isenção de uma taxa de locação e receberão, integralmente, a bilheteria arrecadada no seu respectivo espetáculo.

A atriz Janaina Castaldello, 24 anos, acredita que ter acesso a esse espaço sagrado é algo incrível, e que se apresentar no Theatro Treze de Maio dá maior visibilidade para o artista. Ela aproveitou a oportunidade no ano passado e seu espetáculo, o monólogo Como Se Nada Fosse foi um dos selecionados pelo Treze: O Palco da Cultura.

Foto: Anderson Martins / Divulgação

_ Com o valor arrecadado na bilheteria, eu consegui pagar todos os outros artistas que trabalharam e fizeram o espetáculo acontecer. Apesar de ser um monólogo, havia mais três pessoas essenciais para que eu pudesse entrar em cena. Profissionais com funções bem específicas e que desenvolveram seus trabalhos com qualidade. Apoiar artistas locais é essencial para engrandecer a cultura da cidade – reconhece a atriz.

Mesmo utilizando o valor de arrecadação para custear seu trabalho, Janaina fez questão de manter os preços populares para o público. As entradas custaram entre R$ 10 e R$ 20: – Era um valor acessível para que a população tivesse a oportunidade de experenciar o teatro e o que ele pode causar. Afinal, não existe teatro sem público.

Desafio criativo



Liberdade para criar. Para Márcio ¿Kbecinha¿ Tolio, 34 anos, esse é o grande diferencial do Treze: O Palco da Cultura. Há dois anos, o músico, educador e produtor cultural responsável pelo projeto Atoque viu seu Especial Olodum aprovado no edital. Ano passado, o projeto selecionado foi O Mapa do Brasil.



– O edital te desafia a pensar e a desenvolver algo criativo e inédito, já que uma das clausulas é não repetir espetáculos. Isso oportuniza uma produção criativa constante. Como os selecionados não têm de arcar com o custo do aluguel do teatro, a criação não precisa ser tão apelativa no contexto comercial da produção. Isso te deixa mais livre para produzir coisas diferentes, inéditas que é um dos propósitos do projeto _ acredita.