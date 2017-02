Tereza Blasi em clima de volta às aulas

Gente daqui 20/02/2017 | 11h01 Atualizada em

Para a nutricionista Tereza Blasi, esta segunda-feira começa com tudo. Hoje, será o início das aulas do Centro Universitário Franciscano (Unifra), onde leciona no curso de Nutrição. O dia também deve servir para repensar os projetos para este ano.

Com 20 anos de profissão, a professora criou, junto com o professor de Jornalismo da instituição, Bebeto Badke, o programa Coma Bem, que vai ao ar na TV Unifra (Canal 15 da NET). Há quase três anos, eles gravam duas vezes por mês, procurando mostrar receitas, histórias e aspectos culturais sobre os alimentos na atração.

Ela conta que o Coma Bem se caracteriza por unir ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de mostrar o alimento sob um aspecto afetivo, que agregar, reúne pessoas.

– O que queremos é divulgar o bem comer, aquilo que encontramos aqui perto, na região. Buscar o que o alimento tem de bom e prepará-lo da melhor forma possível, com uma criação em cima da receita original – explica Tereza.

Neste ano, os professores recebem os telespectadores com um novo uniforme, que foi desenhado e está sendo confeccionado pelo curso de Design de Moda da Unifra. E também querem inovar trazendo alguns convidados para o programa e trabalhar a gastronomia trazida pelos grupos étnicos presentes na região.

As gravações começam em março, e o primeiro Coma Bem vai ao ar no mesmo mês.



Colaborou Karen Borba