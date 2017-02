Teka Powaczuk: "Busco inspirar outras mulheres a se amarem"

Autoestima 14/02/2017 | 10h57 Atualizada em

Jornalista, locutora, especialista em mídias sociais e digitais e Guria Plus Size RS 2012. Estamos falando de Teka Powaczuk. Após conquistar o título de beleza, a jornalista desfilou para grifes de lingerie, fez ensaios fotográficos e até atuou em comerciais para a TV.

Inspirada pelas top plus Fluvia Lacerda e Ashley Graham, a modelo relembra as conquistas que vieram após a faixa, como viajar para o Rio de Janeiro representando o Rio Grande do Sul e também o quanto inspirou outras garotas.

Agora, além de trabalhar como jornalista, Teka ainda cuida de suas páginas em redes sociais, onde se dedica ajudar a mulherada a encontrar roupas ideais e melhorar a autoestima.

– Sou feliz e busco inspirar outras mulheres a se amarem, mesmo estando acima do peso ¿ideal¿, aquele que a mídia e o mundo tenta impor à sociedade – analisa.

Para este ano, ela adianta: muitas novidades estão por vir. Teka faz parte do Friends Influencers, um grupo de blogueiros que luta pela democratização da moda por meio de informações e atitudes. Eles já estão com o calendário de eventos atualizado e logo, logo, começarão a divulgação.