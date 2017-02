Sessões do Lanterninha Aurélio retornam na segunda

Cineclube 03/02/2017 | 20h35 Atualizada em

Os apreciadores da sétima arte podem comemorar. A partir de segunda-feira, o Cineclube Lanterninha Aurélio retorna suas atividades, após recesso em janeiro. Nesse mês, serão apresentados obras do diretor Quentin Tarantino.

Kill Bill- Volume 1 é o filme escolhido para inaugurar o retorno. A obra, lançada em 2003, tem a trama em volta da Noiva, uma perigosa assassina que engravida e decide escapar dessa vida. Mas no dia de seu casamento, seus ex companheiros de trabalho quase a matam. Após 5 anos em coma, ela desperta com um único desejo: vingança.

Ao longo de fevereiro, Kill Bill - Volume 2, Os Oito Odiados e À Prova de Morte estão programados para serem exibidos. As sessões acontecem segunda-feira, às 18h, na Cesma (Professor Braga, 55). A entrada é franca.