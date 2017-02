Secretária fala sobre a situação do Centro de Atividades Múltiplas

Cultura 06/02/2017 | 13h44 Atualizada em

A secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella, visitou o Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Poggetti, o Bombril, na sexta-feira. A meta era avaliar se o local havia sido invadido, conforme relataram moradores das proximidades do Parque Itaimbé. Marta foi ao local acompanhada da Guarda Municipal e gostou do que viu:



– Encontramos o Bombril muito bem, obrigada. O espaço está quase concluído, bem conservado e aguardando, apenas, a última licitação para a fase final da obra ser concluída.



Segundo ela, os cobertores, móveis e eletrodomésticos que se encontram no local pertencem aos operários que estavam trabalhando na obra até o ano passado. Ela também negou haver vestígios de invasão ao prédio, como sustentam os vizinhos do Bombril.

– Encontramos o prédio em um estado muito superior ao que esperávamos encontrar. Até os banheiros estão limpos e bem conservados – relata.



Conforme a secretária, os moradores da região podem estar assustados com a violência e inseguros com a presença de usuários de drogas, porém, ela pondera e afirma que, infelizmente, existem consumidores ilícitos em muitos locais.

– Apesar disso, todas as portas foram lacradas. Ninguém entra e ninguém sai até que a obra seja concluída, em breve, esperamos – finaliza Marta.