SBT anuncia a volta do programa "Show do Milhão"

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) anunciou a volta do "Show do Milhão", um programa de perguntas e respostas que foi exibido entre os anos de 1999 e 2003.

No site da emissora, já está disponível o formulário para os interessados se inscreverem para participar do jogo. Porém, desta vez, a atração receberá estudantes de até 12 anos de idade, conforme o formulário. No site também é dito que o programa irá ao ar aos sábados.

Não há data de estreia anunciada, mas desde a quinta-feira, o SBT anuncia durante o intervalo de sua programação a chamada para as inscrições. Veja o vídeo abaixo:

"Posso perguntar?"

O Show do Milhão era apresentado por Silvio Santos, que fazia perguntas sobre diversos temas aos participantes. Conforme o candidato acertava as respostas, ele ia ganhando um prêmio em dinheiro, que era entregue em barras de ouro. Os perguntados ainda contavam com algumas ajudas, da plateia, de cartas ou de universitários para responder as questões.

O valor máximo da premiação era de R$ 1 milhão. Foi neste programa que Silvio Santos popularizou alguns bordões, como "posso perguntar?" e "está certo disso?"