Sarau e Concerto para celebrar os 29 anos do Recanto Maestro

O Recanto Maestro completou nesta quinta-feira, dia 9, 29 anos de existência. Para celebrar a data, estão programadas duas atividades especiais. Nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30min, na sede da Bell¿Anima, localizada no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, em São João do Polêsine, será realizada a primeira edição do projeto Saraus Bell¿Anima – Série Oferenda Musical deste ano.



Na ocasião, a Camerata OntoArte executará composições do diretor musical Vagner Cunha com o tema Variações São Petersburgo. O conjunto também lançará o CD, com o mesmo repertório, gravado pela produtora Bell¿Anima.Conforme Vagner Cunha, a ideia de compor as variações surgiu durante uma imersão cultural em São Petersburgo, na Rússia, em maio de 2015. Na oportunidade, um grupo de estudiosos e empresários visitou o Palácio de Peterhof, durante a temporada das Noites Brancas.



Entre os colegas de viagem de Cunha, estava o empresário e produtor musical Claudio Carrara, um dos fundadores da Bell¿Anima. Carrara desafiou Cunha a compor o ciclo que deveria exprimir, por meio da música, um aspecto da personalidade de alguns membros do grupo que estava nessa viagem cultural.

– Falar sobre processo criativo não é tão simples. Mas, intuitivamente, eu atentei alguns aspectos da personalidade de cada colega de viagem e compus as músicas em cima desses personagens. Ao ouvir as variações, eles se identificaram com o resultado e aprovaram a obra – conta Cunha.



O resultado poderá ser conferido nesta sexta-feira à noite, no espaço de apresentação que tem capacidade para 100 espectadores por sessão. Conforme Carrara, um dos objetivos do sarau é manter o espírito dos antigos encontros musicais realizados nas residências, para um público relativamente pequeno. A realização do evento é do Ministério da Cultura, com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Composição Ontoartísticas



As composições a serem apresentadas seguem os preceitos da OntoArte, proposta artística que nasceu como contraponto de uma tendência que cresceu, principalmente depois das duas Guerras Mundiais, de manifestações artísticas inspiradas pelas angústias, pelo sofrimento e pela dor humana. A OntoArte não exclui os sentimentos humanos, mas retoma e expressa os valores humanistas, os aspectos positivos e vencedores do homem em suas obras, multiplicando o sentido de vida, alegria, sucesso e prazer – características naturais do ser humano.– É uma proposta artística com o objetivo de resgatar a beleza, os valores humanista e, por meio dessa arte, reencontrar a essência do ser humano. A música é um dos instrumentos desse reencontro de tudo que é belo entre o homem e a natureza – explica Carrara.



Concerto da Orquestra Jovem domingo







Foto: Recanto Maestro/Divulgação

A Orquestra Jovem Recanto Maestro está em Residência de Verão desde o dia 2 de fevereiro na sede da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). O encerramento da atividade será no dia 12 de fevereiro, domingo às 10h, em um concerto aberto à comunidade, no Auditório da AMF.Esta é a quinta residência da orquestra, que contou com a participação de 10 professores que ministram aulas de instrumentos de cordas, sopros e percussão para 72 estudantes com faixa etária entre nove e 18 anos.



– É uma oportunidade ímpar para esses jovens. Recebemos professores de fora, experientes, para dividir seus ensinamentos com os alunos, em especial, os que fazem parte da Orquestra Jovem – diz Cunha, que tem algumas de suas composições, escritas para fins pedagógicos, executadas pelo grupo.



Cunha ressalta a dedicação e a maturidade que os jovens músicos atingem durante esse retiro musical.– Eles passam muito tempo estudando, ouvindo musica, assistindo a concertos. Mas além de ser uma atividade de estudo intensivo é uma grande confraternização que culmina no concerto que será uma bela oportunidade de o público prestigiar boa música – conclui Cunha.