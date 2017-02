Santa Maria Vídeo e Cinema terá nova edição em 2017

Que bons ventos o tragam 14/02/2017 | 12h06 Atualizada em

Após um hiato de três anos, o festival Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) está voltando.

A próxima edição, que será de 22 a 25 de maio, trará um balanço das 11 edições do evento. Serão apresentadas as produções locais e nacionais que venceram as mostras competitivas, além de outros filmes selecionados que se destacaram.

Como não haverá competições neste ano, a edição foi batizada de Santa Maria Vídeo e Cinema 11 e 1/2 – por ser preparatória para o 12º SMVC e para fazer um trocadilho carinhoso com o clássico Fellini 8 1/2, de Federico Fellini.



Luciano Ribas e Luiz Alberto Cassol estão à frente do projeto.