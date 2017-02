Saiba os horários e onde assistir ao show de Lady Gaga no Super Bowl deste domingo

É hoje! 05/02/2017 | 17h09 Atualizada em

Para os fãs da cantora norte-americana Lady Gaga, a noite deste domingo é muito aguardada. Isso porque Gaga irá se apresentar no Super Bowl, que ocorre no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Agora é só esperar até a noite para, enfim, descobrirmos o que a cantora planejou para sua performance no show do intervalo da final da liga de futebol americano, entre o New England Patriots e o Atlanta Falcons.



No ano passado, Gaga cantou o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl. Veja, abaixo:

HORÁRIOS:

O jogo começará às 21h30min (horário de Brasília). Por conta dos intervalos e paradas a cada falta, a apresentação está prevista para acontecer entre 22h30min e 23h30min.



ONDE ASSISTIR:

Pela internet, o site do canal ESPN tem a opção de logar com sua conta de TV à cabo e assistir toda a programação através do seu navegador. Basta acessar esse link e seguir os passos.

Confira os canais da ESPN de cada operadora:

GVT TV: Canal 46

OI TV: Canal 112 | Canal 161 (HD)

SKY: Canal 29 | 229 HD

VIVO TV: Canal 461 | 871 (HD)

CLARO TV: Canal 71 | Canal 571 (HD)

CTBC TV: Canal 461

NET TV: Canal 71 | Canal 571 (HD)