Opinião 01/02/2017 | 12h34 Atualizada em

O site do Diário estreia hoje um novo espaço destinado ao debate, à opinião e à abordagem de tendências em seis áreas. Para isso, contará com um time especial de colunistas colaboradores exclusivos para os leitores do digital.



A cada dia, será abordado uma temática (Vida& Saúde, Tecnologia, Sociedade, Finanças Pessoais, Cultura e Moda)