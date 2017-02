Quem faz cultura em Santa Maria fala no que a cidade pode avançar

Cultura 04/02/2017 | 16h00 Atualizada em

Cidade universitária, celeiro de talentos de diferentes artes, polo de atividades artísticas e palco de grandes eventos como a Feira do Livro, Tertúlia Nativista, Santa Maria em Dança e Natal do Coração. Santa Maria carrega o título de Cidade Cultura, apesar de o status ser frequentemente questionado por parte da população.Para promover um debate sobre o cenário atual, desde a edição de quarta-feira, dia 1º, o Diário vem abordando o tema ¿cultura¿ em suas páginas.



A primeira matéria apresentou o perfil da atual Secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella, que contou sua trajetória política e cultural e revelou suas motivações para atuar na área.A partir de quinta-feira, tratamos de assuntos que são alguns dos desafios que o novo governo deverá enfrentar. Atualizamos a situação da Casa de Cultura, que está de portas fechadas há mais de um ano e que terá seu destino traçado nesta terça-feira, dia 7, após reunião da secretária com os conveniados ao projeto de reestruturação do local.



Na sexta-feira, abordamos as obras do Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Poggetti, o Bombril, que, segundo moradores do Parque Itaimbé, foi invadido e ocupado.E, nesta edição, convidamos alguns produtores culturais atuantes na cidade para falar sobre as principais carências culturais de Santa Maria, em suas áreas de atuação.



Se, de um lado, a prefeitura e a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer garantem que estão de braços abertos para apoiar os agentes culturais, independentemente de ter ou não ter verba, do outro lado, existem produtores culturais ativos e com prática para apontar quais suas principais dificuldades em diferentes áreas de atuação.



Apesar da boa vontade de ambos os lados, é preciso reconhecer as carências e deficiências da Cidade Cultura. Segundo Rose Carneiro, da Chilli Produções Culturais, os produtores da cidade têm uma característica positiva em comum: não são acomodados. – Estamos sempre em busca de melhorias. Temos de melhorar nossos equipamentos culturais, como, por exemplo, o Theatro Treze de Maio, que figura entre os melhores do país e que precisa substituir as poltronas e o carpete, desgastados pelo uso – ressalta.



Mas, também se destacam alguns pontos positivos, como ressalta Leonardo

Gadea, produtor cultural.

– Como público me sinto recheado de boas opções, sigo veículos diversificados, logo busco o que acontece além do meu bairro¿

Conheça a opinião de nove artistas e promotores de cultura de Santa Maria sobre o que a cidade ainda precisa avançar.