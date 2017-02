Projeto sociocultural da Pallotti abre inscrições em Santa Maria

Cultura 07/02/2017 | 11h15 Atualizada em

A cultura e o esporte podem transformar a vida e a realidade de crianças e adolescentes. É acreditando nessa premissa que a Sociedade Vicente Pallotti, formada por padres e irmãos palotinos, criou e mantém o Centro Social e Cultural Vicente Pallotti, um lugar onde se respira arte, a esperança e a alegria de viver.



Foto: Divulgação / Sociedade Pallotti

A boa notícia é que as inscrições para participar do projeto em 2017 já estão abertas. As aulas são gratuitas e voltadas a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, de famílias com baixa renda (a soma dos vencimentos dos moradores da casa não pode ultrapassar três salários mínimos, R$ 2.811). As atividades são realizadas no turno inverso à escola, no Centro Social Palloti, no bairro Patronato. O projeto disponibiliza alimentação e transporte (com apoio do município) aos alunos.

As crianças e jovens que ingressarem esse ano poderão participar de oficinas e cursos (veja quadro), além de receber apoio educacional, psicossocial e espiritual por meio de uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, seminaristas e professores de diversas atividades artísticas.



De acordo com Deivid Gomes, instrutor de teatro do projeto, as atividades do centro oferecem uma grande oportunidade à comunidade. Formado em Artes Cênicas, ele ressalta a importância da arte e do esporte na formação de um cidadão inteligente e socialmente saudável.

_ Quando alguém está inserido em um contexto que inclui arte e esporte, isso afeta, sensibiliza e amplia a inteligência dos envolvidos. É um ganho incalculável. É a arte proporcionando oportunidade de crescimento e aprendizado desde a infância. E isso, para a formação humana, é fantástico _ acredita o professor.

De aluno a professor



Foto: Divulgação / Sociedade Pallotti

Aos 18 anos, Gabriel Souza da Costa é um dos exemplos de como o projeto pode transformar vidas. Em 2010, ele foi aluno do curso de guitarra, e também aprendeu o básico sobre violino, trompete e teclado. Hoje, após sete anos de estudo, ele é monitor do curso de guitarra no centro social e divide seu conhecimento com os novatos.

_ Nunca imaginei que aprenderia a tocar guitarra. Cresci ouvindo bandas dos anos 90, por influência do meu irmão, mas nunca tive oportunidade de fazer aulas. Quando conheci o projeto, aprendi a tocar, e isso mudou o rumo da minha vida. Hoje, me sinto completo e feliz. Nem imagino como seria a minha vida se eu não tivesse passado pelo projeto _ avalia Gabriel, que, este ano, foi aprovado no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).





Além de aprender e praticar diferentes tipos de artes, os participantes do projeto também formam um grupos que se apresentam ao longo do ano em diversas ocasiões. O projeto formou um grupo de teatro, uma banda de música popular chamada Tamborico, uma orquestra preparatória e uma orquestra Infanto-juvenil, e um coral. Além disso, no fim do ano, eles produzem um espetáculo de música e teatro, que reúne os alunos de todas as oficinas, e apresentam à comunidade o resultado de seu emprenho.

Confira as oficinas e cursos oferecidos pelo Centro Social e Cultural Vicente Pallotti:



-Escolinha de futebol

- Teatro

- Violão

- Violoncelo

- Violino

- Viola clássica

- Trombone

- Trompete

- Guitarra

- Contrabaixo

- Canto coral

- Flauta transversal

- Flauta doce

- Clarinete

- Saxofone

- Musicalização

- Técnica vocal

- Piano

- Teclado

- Percussão (tambores, pandeiro, bateria e chocalhos)

As aulas



- Começam em 3 de março

- As turmas têm vagas limitadas

Inscrições



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelos responsáveis dos menores que devem comparecer na Sociedade Vicente Pallotti (Rua Alziro Roggia, 115, bairro Patronato). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h20min às 12h e das 13h às 17h

Informações: (55) 3220-4590 e pelo e-mail pallotti.sm.cultura@gmail.com



Documentação



- Cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno e do responsável

- Atestado de frequência escolar ou boletim do aluno

- Comprovante de renda

- Comprovante de residência