Projeto que faz ensaios sensuais de homens virá a Santa Maria

Fotografia 08/02/2017 | 11h45 Atualizada em

O funcionário público santa-mariense Diego Fontana de Andrade, 28 anos, nunca havia pensado em posar com pouca roupa para fotografia até conhecer o projeto Wapo, nas redes sociais.



– Achei interessante a proposta de valorização da beleza através da captação da intimidade e do bem-estar dos fotografados. Também tenho interesse em fotografia, então foi uma experiência bacana de compreender como é estar do outro lado da lente – revela Andrade, que mora em Porto Alegre há seis anos.

O Wapo é um projeto criado pelo fotógrafo porto-alegrense Isaías Mattos, 34 anos. A ideia surgiu depois que ele clicou alguns amigos e percebeu que esse era um mercado promissor. A vinda do projeto para Santa Maria, com ensaios já agendados, está prevista para o segundo semestre deste ano.



Assim, criou uma página no Facebook e o site projetowapo.com.br para divulgar os ensaios, que também valorizam a beleza e a sensualidade do homem comum. Afinal, quem disse que tem que ser musculoso e ter barriga chapada para tirar foto de cueca?

– O projeto tomou outras proporções quando começaram a se identificar com as fotos. Tenho recebido um retorno muito legal de pessoas que começaram a aceitar melhor seu corpo e perder o medo de fazer algo do tipo – explica o profissional, que viaja, em março para o eixo Rio-São Paulo.



Andrade conta que ficou à vontade em frente às câmeras, justamente pela proposta do profissional de captar imagens de sua vida dentro de sua própria casa. Ao ver as imagens ele aprovou o resultado.– As fotografias são de uma sensibilidade incrível – define.

