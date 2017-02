Projeto AconteSer leva arte para crianças da periferia de Santa Maria 

Cultura 16/02/2017 | 10h40 Atualizada em

O que você faria com R$ 5? Com esse valor você poderia comprar uma casquinha de sorvete, dois litros de refrigerante, ou, ainda, uma barra de chocolate. Mas, em Santa Maria, tem gente destinando essa mesma quantia, mensalmente, para levar cultura e arte a crianças e jovens da periferia.

Esse é o objetivo do AconteSer, projeto social criado pelo professor de dança Jean Mendes, coreógrafo e fundador do grupo de dança Consequência do Som. Criado em setembro do ano passado, a atividade mantém três turmas (duas de danças urbanas e uma de capoeira) na Vila Maringá, no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, na zona centro-leste, atendendo cerca de 60 crianças e adolescentes. A ação é mantida por pessoas físicas, que contribuem com R$ 5, e empresas, que doam R$ 140 por mês. Porém, o plano do AconteSer é expandir as atividades para outros bairros de Santa Maria, e para isso precisa de mais doações.

A cada grupo de 35 colaboradores, uma nova turma de dança, circo ou capoeira pode ser criada em algum bairro da cidade – e cada uma pode receber até 30 alunos. As doações são usadas para o pagamento dos professores e a merenda das crianças.

– Criei o projeto pensando em não depender de leis de incentivo nem do poder público para ter continuidade – comenta Jean.

No fim do ano passado, o projeto ganhou uma festa de fim de ano de um dos padrinhos do AconteSer. A celebração recebeu 150 crianças da Vila Maringá e contou com a presença da atriz santa-mariense Manuela do Monte, que também abraçou o projeto.



Colaboradores



O advogado Cauê Araújo Ribas, 28 anos, já conhecia o trabalho de Jean quando descobriu o projeto, e buscou outras informações na internet. O que o motivou a ser um dos colaboradores foi a ousadia da iniciativa.

– A ideia é atingir e ocupar os espaços mais vulneráveis e violentos da cidade, onde, geralmente, o Estado se ausenta. Acredito que é necessário ajudar e dar oportunidade aos jovens e crianças desses lugares. Além disso, me chamou a atenção o comprometimento do Jean como profissional preocupado com o social – conta Ribas.

O engenheiro civil Douglas Azevedo Lobo, 23 anos, também fez ¿AconteSer¿ e colaboracom os R$ 5 mensais em prol da atividade.

– É um valor irrisório, que, tu gastaria para ter um prazer momentâneo, numa festa, por exemplo. Mas que, quando investido numa ideia dessas, ajuda outras pessoas. E isso pode garantir um futuro melhor para elas – argumenta Lobo.

Atraindo parcerias

Os professores do AconteSer planejam divulgar o trabalho junto aos veteranos das universidades de Santa Maria e região. A ideia é que as turmas abracem a causa e contribuam.

– Geralmente, as turmas têm de 35 a 40 alunos. Se esses grupos toparem um trote solidário em que cada aluno contribua com R$ 5, poderemos criar novas turmas – explica Jean.

O projeto também precisa de ajuda para a merenda que as crianças recebem a cada encontro semanal. Para isso, o projeto precisa de novos parceiros, como padarias e mercados, que possam disponibilizar o lanche.– É importante que tenhamos essa refeição para oferecer, tanto pela alimentação, quanto por ser um atrativo para que muitos o frequentem – diz.



O professor como exemplo

Jean Mendes tem seu talento reconhecido dentro e fora de Santa Maria. No ano passado, ele ministrou aulas, oficinas e workshops pelos principais eventos de dança do Brasil. Foi o único gaúcho convidado para integrar o casting dos dançarinos da Dance & Concept Brasil, organizadora do maior festival de hip hop da América Latina, em Curitiba.

E mesmo tendo a oportunidade ir embora, ele optou por ficar. O coreógrafo acredita que, mesmo no interior, é possível construir uma carreira sólida. Além disso, acha que pode fazer a diferença no contexto local dividindo sua arte com as crianças e jovens do AconteSer.

A dona de casa Débora Friedrich, 27 anos, mãe de Vinícius, 10, que está frequentando as aulas, está feliz com a existência do projeto. Ela acredita que Jean é uma inspiração para os alunos e que as aulas possibilitam a descoberta de novos talentos.– O tempo que eles estariam pelas ruas, eles estão aqui dentro, aprendendo uma arte, socializando, convivendo com as diferenças. É um grande aprendizado. Eles aprendem a respeitar horários, a ter disciplina e, mesmo fora do horário da aula, estão pesquisando sobre dança e ensaiando. Com certeza vão surgir novos talentos aqui, e que seguirão interessados nessas artes – acredita Débora.



Como ajudar:



- Para contribuir basta acessar o Facebook do projeto (facebook.com/projetoaconteser)



- Clique no botão ¿Cadastre-se¿. Em seguida, o interessado deve preencher seus dados



- Colaborador simples (pessoa física) paga R$ 5 por mês. Se quiser, pode doar mais



- Padrinhos (pessoa jurídica) podem apoiar doando, mensalmente, a partir de R$ 140 - A marca da empresa será divulgada em eventos, mídias sociais e material gráfico do projeto



- O pagamento pode ser debitado, mensalmente, pelo cartão de crédito, ou, ainda, pago via boleto bancário



- Outras informações pelo fone: (55) 98147-4460 ou pelo email projetoaconteser@gmail.com