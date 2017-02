Produtora santa-mariense atua em novo filme de Jayme Monjardin

É daqui 14/02/2017 | 20h40 Atualizada em

Há 24 anos no ramo do audiovisual em Santa Maria, a Finish Produtora deu um salto em termos de produtividade nos últimos anos. Além de trabalhar na captação de imagens de filmes e comerciais locais, a empresa passou a prestar serviços para outras produtoras, em função da qualidade de seus equipamentos de ponta. O resultado: sucesso e reconhecimento. O trabalho mais recente da produtora santa-mariense é a nova produção cinematográfica de Jayme Monjardim, O Avental Rosa, que está sendo filmado em Porto Alegre e em Novo Hamburgo, desde o fim de janeiro.

Desapegar é tendência! Saiba como vender e comprar em Santa Maria



De acordo com Christian Lüdtke, produtor executivo da Finish, a oportunidade de fazer parte do projeto surgiu em função da antiga parceria com a produtora Accorde Filmes, de Porto Alegre. Foi com a empresa do diretor Paulo Nascimento _ nascido em Tupanciretã e formado pela Universidade Federal de Santa Maria _ que a Finish rodou, entre outros trabalhos, a série Animal, produzida pelo canal Globosat, e exibida na GNT e TV Globo.

Atriz e cantora santa-mariense celebra 25 anos de carreira no palco e na TV



A Finish foi uma das primeiras empresas da região a captar imagens com o uso de drones, em 2012. A partir desse ano, a empresa passou a investir em equipamentos maiores, pouco explorados na região e no Estado. Logo, passaram a ser referência em serviços de captação e movimentação de câmera. Na produção de Monjardim, a Finish trabalha na movimentação de câmera com o estabilizador Ronin da DJI.

Daniela Nascimento: fundadora da Royale conta como o balé pode mudar vidas



_ Por meio de uma câmera digital de cinema, a Alexa Mini, são gravadas diversas cenas. Quando é necessário um plano sequência, a solução é o Gimbal da DJI, na qual nosso cameraman Evandro Rigon é especialista – conta Lüdtke e ressalta que o profissional recebeu diversos elogios dos diretos e produtores da produção, pela desenvoltura com o equipamento.

Comerciais



Além de produção cinematográfica, a produtora trabalha em diversos projetos publicitários, tendo no currículo campanhas para marcas como Renault, Mitsubishi, Duracell, Caixa e Coca Cola. Com esssa última, os santa-marienses tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado do diretor de fotografia hollywoodiano Blasco Giurato, que trabalhou em clássicos como Cinema Paradiso e Doutor Jivago.



_ É uma honra representar e levar o nome de Santa Maria a essas grandes produções. Fazemos questão de falar que viemos do interior. Até porque, é um movimento inverso. Antes, bons profissionais e equipamentos vinham de grandes capitais para serem usados. Agora, as produtores perceberam que no interior também existem equipamentos e profissionais tão habilitados quanto. Além disso, a produção fora do eixo Rio-São Paulo acaba barateando a produção, mas, sem comprometer a qualidade _ finaliza Lüdtke.