Padre Fábio de Melo se apresenta em Santa Maria em abril

Show nacional 23/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Queridinho de 10 entre 10 católicas por suas músicas de louvor – e até de leigos, que seguem as tiradas espirituosas do religioso nas redes sociais – padre Fábio de Melo tem compromisso marcado em Santa Maria.

Ele fará show no dia 14 de abril, às 21h, no Parque da Medianeira. No repertório, as canções e poemas que ele apresentou em 14 discos gravados em 20 anos de sacerdócio.



A promoção do evento é da Morphine, que colocará os ingressos à venda a partir desta tarde. As entradas podem ser adquiridas no Beltrame Supermercados e na Casa Cookie (Royal Plaza Shopping). Elas custam R$ 30 (pista), R$ 50 (área VIP) e R$ 80 (cadeiras). Informações pelo (55) 9968-3513.



Mineiro de Formiga, Fábio José de Melo Silva, 45 anos, é, hoje, um dos mais reconhecidos comunicadores da religião católica. Mestre em antropologia teológica, o religioso tem seis livros publicados e é popular em vídeos com pregações no You Tube.