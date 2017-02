Onde assistir o Grammy 2017 na TV neste domingo

Gramofones dourados 12/02/2017 | 12h00 Atualizada em

A maior premiação da indústria musical acontece neste domingo. A 59º edição do Grammy revela, a partir das 23h (horário de Brasilia), os ganhadores dos gramofones dourados mais disputados. Além disso, os shows ao vivo como a parceria entre Metallica e Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé e Adele são algumas das atrações mais esperadas do evento.



A cerimônia, que acontece no Staples Center em Los Angeles (EUA), vai premiar os melhores artistas de 2016. A cantora Beyoncé lidera as indicações, concorrendo em 9 categorias, como Álbum do Ano, Gravação do Ano e Música do Ano. Drake, Rihana e Kanye Wes concorrem a 8 indicações.

O Brasil também está representado nas indicações do Grammy. Os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil concorrem a categoria melhor álbum de World Music com o projeto Dois Amigos, Um Século de Música. Tropicália, Back in Bahia, Samba e Domingo no parque são alguns sucessos da dupla que estão no repertório.

As performances da noite ficam por conta da parceria de Lady Gaga e Metallica, Katy Perry, com o lançamento do novo single Chained To The Rhythm, Demi Lovato, que vai cantar em tributo ao Bee Gees e em comemoração do 40º aniversário do filme Os Embalos de Sábado à Noite, Adele, Beyoncé, Alicia Keys com maren Morris, Carrie Underwood, Bruno Mars, John Legend com Cynthia Erivo, The Weeknd com Daft Punk, Chance the Rapper, Anderson .Paak com A Tribe Called Quest, Gary Clark Jr., Keith Urban, Kelsea Ballerini, Little Big Town, Andra Day, Tori Kelly, Lukas Graham, Sturgill Simpson e William Bell.

Onde assistir a premiação



O Grammy 2017 pode ser assistido no canal da TNT Brasil, às 23h, com tradução simultânea de Domingas Person e João Marcelo Bôscoli. Para quem não quiser ligar a TV, a TNT também terá transmissão ao vivo pela internet, tanto pelo Facebook do canal quanto pelo site TNT GO.

