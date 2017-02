Nova temporada de Stranger Things estreia em outubro. Veja o trailer

Contando os dias 06/02/2017 | 19h13 Atualizada em

Saiu! Foi na noite deste domingo, durante o intervalo da final do Super Bowl - liga de futebol americano dos Estados Unidos - que foi divulgado o primeiro material da segunda temporada de Stranger Things. As informações são do site PapelPop.

Não é um trailer completo, apenas um comercial breve, mas mostra, por exemplo, os meninos nos trajes dos ¿Caça-Fantasmas¿ como havia sido visto em uma foto já divulgada. Além disso a Netflix anuncia a estreia da nova (e tão aguardada!) nova temporada, prevista para outubro.

Na descrição do vídeo sem legendas diz que será no Halloween 2017. Mas como o dia 31 não cai numa sexta-feira, dia da semana no qual a Netflix sempre lança suas produções, a produção deve chegar em uma data próxima. O trailer foi um dos vídeos mais vistos do Youtube nesta segunda-feira, passando das 200 mil visualizações. Assista ao trailer: