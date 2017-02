Muitos (e bons) motivos para ir ao cinema em Santa Maria esta semana

Telona 06/02/2017 | 12h32 Atualizada em

Nos meses de janeiro e fevereiro, a programação cultural de Santa Maria entra em ritmo de férias, e os espetáculos teatrais, exposições e shows ficam um pouco mais escassos nesse período. Mas uma cidade que tem cinema sempre tem uma boa opção cultural. E as salas de exibição de Santa Maria têm várias alternativas para agradar diferentes gostos.

Entre as opções está o musical La La Land – Cantando Estações, recordista de indicações ao Oscar 2017, com chances de levar o prêmio em 14 categorias. O filme tem agradado e emocionado as plateias e até os mais resistentes ao estilo musical. De acordo com a jornalista Bianca Zasso, colunista da DVD Magazine e apresentadora da Toca Audiovisual, La La Land traz referências de vários clássicos e não apenas musicais.



– As cores lembram, em certos momentos, a fase inicial do diretor Pedro Almodóvar, por exemplo. O roteiro é bem estruturado e o objetivo de ser um espetáculo visual é atingido. Mas penso que, mais do que trama, é um filme de atmosfera, no qual o espectador embarca nas canções por mais que o conteúdo delas não seja nenhuma novidade na sétima arte – relata a cinéfila, que acredita que essa obra pode ser a porta de entrada para a nova geração descobrir produções clássicas.

O longa Minha Mãe é Uma Peça 2 também está em cartaz em Santa Maria. A comédia nacional estrelada por Paulo Gustavo alcançou a impressionante marca de 8 milhões de espectadores na semana passada, e tornou-se um dos três filmes mais assistidos da história do cinema nacional. O publicitário Lúcio Pozzobon de Moraes, que é um dos novos colunistas da versão online do Diário, diz que a comédia vai agradar aos fãs de cinema nacional.

– O filme dá sequência a vários fatos do primeiro filme e traz o momento em que Dona Hermínia começa a ficar sozinha, já que os filhos estão indo para outras cidades trabalhar. Sem dúvida, o que mais marca na obra é a relação da personagem principal com a família. É emocionante, é divertido – define o colunista.



Para quem gosta de aventura e terror, as opções são Resident Evil 6 e O Chamado 3. Enquanto os fãs de ação podem assistir à sessão de XXX Reativado. Já quem gosta de pets vai se emocionar com a história do Quatro Vidas de um Cachorro. Apesar da polêmica (foi publicado na internet um vídeo em que um dos cães que estrela o filme teria sofrido maus-tratos), o filme está entre os líderes de bilheteria no mundo.



Mocinha independente

A nova animação da Disney, Moana, que também concorre ao Oscar de Melhor Animação, é outra opção em cartaz. Feito para crianças, mas mirando o público adulto, a obra tem causado comoção entre as mulheres, por valorizar a postura corajosa e determinada da protagonista – que sai em defesa de sua terra sem esperar por socorro de um príncipe encantado. Bianca Zasso e Lúcio assistiram ao desenho e gostaram do resultado.



– Além da qualidade técnica, em especial a textura da pele e dos cabelos dos personagens, que é muito realista, apresenta a primeira protagonista da Disney sem nenhum resquício de princesa. A Elsa e a Anna, de Frozen, já tinham características feministas, mas, agora, o tema faz parte da trama. A Moana precisa assumir o posto de chefe da sua aldeia e, em nenhum momento, há o questionamento ao fato de ela ser uma menina, o que talvez rendesse conflito em um roteiro mais conservador. Estou torcendo pelo filme na categoria de Melhor Animação do Oscar, ao lado de Kubo e as Cordas Mágicas, que já está disponível nas locadoras e também é um belo trabalho – opina Bianca.



Lúcio ressalta que a animação é uma boa opção para adolescentes e adultos.

– Você aprende que não pode desistir de lutar para realizar seus desejos e claro, sempre contando com a ajuda dos amigos. Um ponto importante é a trilha sonora, e a versão brasileira das músicas ficou ótima – diz.