Masm vai reabrir para exposições

Uma boa notícia para os amantes das artes visuais: o Museu de Artes de Santa Maria (Masm) deve voltar à ativa em março. Quem dá a boa nova é o diretor do museu, Marcio Flores.

A ideia é reabrir com peças do acervo da casa, mais especificamente uma exposição de gravuras do artista plástico Xico Stockinger e de outros grandes mestres gravuristas. Além disso, Flores também pensa no projeto de ação educativa.

– O museu receberá visitas de escolas da cidade e as crianças poderão desfrutar de oficinas, aprendendo técnicas que remetam a gravura e palestras com artistas gravuristas – projeta o diretor.

A expectativa do diretor abre um novo horizonte para um dos mais respeitados espaços de arte de Santa Maria. Em outubro de 2015, uma tempestade destruiu parte do telhado do museu. A demora para efetivar os reparos acabou por danificar o piso de taboão – que, em parte empenou e, em outra, apodreceu.



Mas, conforme Flores, a expectativa é que a troca do piso, que será substituído por porcelanato, seja finalizada até o próximo dia 16. Com a obra concluída, a abertura da nova exposição será encaminhada.



Márcio Flores é diretor do Masm desde 2008 Foto: Germano Rorato / Especial

Formado em Artes Visuais pela UFSM, Márcio Flores é diretor do Masm desde 2008. No período, o museu recebeu mais de 100 exposições. Entre elas, o diretor destaca, com carinho, uma mostra de Ana Barros, de 2011, sobre nanotecnologia, com obras interativas. Ele valoriza também uma exposição de obras de Iberê Camargo, que rendeu ações educativas sobre o artista de Restinga Seca.

– Me emociono ao lembrar de uma mulher que veio com o filho pequeno para visitar a exposição. Ela disse que era de Restinga Seca e queria mostrar para o menino a arte de seu conterrâneo.

A exposição Orixás, de 2015, foi outro destaque na avaliação do diretor. A mostra, recheada de santos de religiões africanas resultou numa inesperada interatividade com os visitantes.

– As pessoas deixavam bilhetinhos nas peças. Eram pedidos. Achei muito bonito – comenta.