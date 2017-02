Marcelo Demichelli lança novo videoclipe no YouTube

Música 23/02/2017 | 14h30 Atualizada em

O músico Marcelo Demichelli lançou o videoclipe de Morning Star para a divulgação de seu mais recente CD, Metal Meridional.

O clipe, gravado no começo deste mês, tal como o disco, foi custeado pelo dinheiro arrecadado em três anos de apresentações no Calçadão de Santa Maria.

A produção do clipe ficou por conta de Adelar Martins, do Studio Master. Ele pode ser conferido no canal do guitarrista no YouTube.

Já o disco pode ser adquirido na Som Brasil, na The Lord Rock Produtos Personalizados ou com o próprio músico, no Calçadão, das 9h ao meio-dia.



*Colaborou Karen Borba