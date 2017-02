Mafuá Trio está entre os 15 finalistas do Prêmio Empreendedor Cultural

Arte 15/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Fernando Graciola, Gabriel Opitz e Ronison Borba fazem sons regionais com um toque de jazz e música clássica

Foto: Thiane Luiza Graciola / Divulgação

O Mafuá Trio Instrumental é um dos 15 finalistas do Prêmio Empreendedor Cultural, patrocinado pela RGE Sul.



O projeto Concertos ao Arrebol é o único representante de Santa Maria na seleção. Os produtores de todas as iniciativas escolhidas participarão da Residência Sociocriativa, que será realizada da próxima sexta-feira até domingo, no Hotel Dom Rafael Cerrito, em Santa Maria.

Na ocasião encontro, o curador do Prêmio Empreendedor Cultural, André Martinez, facilitará uma oficina imersiva onde os profissionais colaborarão para aprimoramento das suas propostas.

Após a residência, os projetos pré-selecionados voltarão para a última análise da comissão de seleção juntamente com representantes da RGE Sul, e da Cida Cultural, realizadora do prêmio. Os vencedores serão conhecidos no dia 7 de abril.

Formado em 2011, por Fernando Graciola (violão), Gabriel Opitz (bandolim) e Ronison Borba (acordeom), o Mafuá Trio Instrumental faz música regional, brasileira e sul-americana, com um toque erudito.



Os rapazes também estão em fase de captação de recursos para o projeto Mafuá Trio Instrumental: Música e Cinema nas Escolas, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria.