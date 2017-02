Louise Clós: talento multimídia

Gente daqui 06/02/2017 | 14h07 Atualizada em

A atriz santa-mariense Louise Clós, 25 anos, está tendo um superinício de ano! Radicada no Rio de Janeiro desde 2015, ela é a estrela do curta-metragem O Mar de Helena, do jovem diretor Lucas Vasconcelos (La Voisine, 2015) – filho do renomado ator e diretor Pedro Vasconcelos e da atriz Daniela Pessoa. O elenco ainda conta com Allan Souza Lima (Aquarius, 2014). As locações são em praias da Barra da Tijuca e Ipanema, na Cidade Maravilhosa.

Além de fazer aulas semanais de atuação em TV e cinema, Louise está em ritmo de Carnaval. Pelo segundo ano consecutivo, ela será destaque de um dos carros do Salgueiro, que desfila no domingo de Carnaval.

– Este ano, (o enredo) fala sobre a Divina Comédia. Eu saio no carro 2, que representa o inferno. O nome do carro é Tenentes do Diabo, o nome de uma grande sociedade, uma manifestação carnavalesca que existiu no final dos anos 1800 e início dos 1900 – conta, empolgada, a destaque.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Como se não bastasse, Louise está envolvida com a montagem de um espetáculo de teatro com direção do Mario Hermeto, ainda sem título definido. No ano passado, a santa-mariense esteve no elenco da peça O Senador, que ficou em cartaz no Teatro Ziembinski e teve ingressos esgotados em quase todas as apresentações. E a montagem foi viabilizada por financiamento coletivo.

– Muita gente colaborou, inclusive amigos santa-marienses. Aqui a galera é mais ligada em cultura, mas não tanto quanto em São Paulo. Mas você precisa estar se produzindo, fazendo algo o tempo todo. O teatro é a principal porta de entrada para o mercado. Existe público mas ele deve ser conquistado. Você tem de ter uma boa divulgação, um bom texto e saber se vender, se produzir – comenta a atriz formada em Artes Cênicas pela UFSM.



Foto: Marcelo Alencar / Divulgação