Jornalista Marcelo Canellas é o patrono da Feira do Livro 

Santa Maria 20/02/2017 | 11h00 Atualizada em

A comissão organizadora da Feira do Livro de Santa Maria anunciou na manhã desta segunda-feira os nomes do patrono e dos homenageados da edição 2017 do evento, que será realizada de 29 de abril a 14 de maio, na Praça Saldanha Marinho, das 13 às 21h. Nos sábados, a feira começará mais cedo, às 10h.



O patrono do evento será o jornalista Marcelo Canellas, que terá ao seu lado dois homenageados: José Eduardo Escobar Nogueira e Edmundo Cardoso.



Quem são eles



Patrono

Marcelo Canellas nasceu em Passo Fundo, mas veio morar em Santa Maria ainda criança. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria em 1987, começou na profissão como repórter de polícia do jornal A Razão. Trabalhou na RBSTV Santa Maria e na EPTV Ribeirão, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Atualmente, é repórter especial da TV Globo, cargo que ocupa desde 1990. Trabalha no núcleo de reportagens especiais do Fantástico, na cobertura de temas ligados aos direitos sociais e aos direitos humanos.

Canellas publicou crônicas semanais no Diário de Santa Maria por quase 15 anos. Em 2013, lançou o livro Províncias – Crônicas da Alma Interiorana, uma coletânea dos textos veiculados no Diário.

Professor homenageado

O professor homenageado da feira é José Eduardo Escobar Nogueira. Ele nasceu em Fortaleza dos Valos, na época, distrito de Cruz Alta, onde permaneceu até os 12 anos de idade.

Formado em Jornalismo, Escobar é professor de literatura há 27 anos. O menino que escrevia versos nas paredes da escola se tornou um poeta reconhecido e já foi indicado ao Prêmio Açorianos duas vezes. De sua produção, destaca-se O meu primeiro milagre, Milongol, Curta-metragem, Pejuçara e Borges vai ao cinema com Maria Kodama.

Escritor homenageado

O escritor homenageado desta edição é Edmundo Cardoso. Nascido em Santa Maria em 1917, Cardoso desempenhou funções na vida cultural da cidade durante toda a sua existência. Fundou a Escola de Teatro Leopoldo Fróes, o primeiro cineclube, foi autor de livros e Patrono da Feira em 2001. Faleceu em dezembro de 2002, aos 85 anos.



A Feira do Livro de Santa Maria é uma realização da prefeitura, Câmara do Livro, Cesma, UFSM, Centro Universitário Franciscano e 8ª Coordenadoria Regional de Educação, com apoio do SESI-RS.