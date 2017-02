João Rocha antecipa projetos do Musicaria e da banda Rotações

Música 21/02/2017 | 13h31 Atualizada em

Se você ouvir falar que tem show do Rotações e do Musicaria rolando na sua cidade, não hesite em conferir. Quem convida é o músico João Rocha, que integra os dois projetos – o primeiro, ao lado de Jordan Nunes, Alex Ian e Rafael Bisso e, o segundo, em dupla com Jordan Nunes.

Os projetos são distintos. O Musicaria trabalha na releitura de clássicos da MPB, agregando novos nomes que a dupla aprecia como referência sonora. O repertório vai de Roberto Carlos a Almôndegas, passando por Tiago Iorc e 5 à Seco. E, para "vender seu peixe" eles estão fazendo um audiovisual de divulgação. O objetivo é ampliar o público.

– Além dos bares que já tocamos, como The Park, Ponto de Cinema, Freguesia, Cachaçaria, Vaca Profana e outros, estamos entrando no mundo dos eventos. Em março, tocaremos na 25° Jornada Sul-Brasileira de Dermatologia. E estamos em negociação para outros eventos durante o ano. Fora um casamento já marcado em dezembro, e festas fechadas, como um aniversário, em março.E assim o projeto vai se fortalecendo e se mantendo como uma viável alternativa para quem pretende animar seu evento – diz João.

Já a Rotações está processo de pré produção do novo trabalho. O disco terá produção de Léo Mayer, e o grupo chamou outros nomes conhecidos da música para contribuir no resultado. João prefere não adiantar nomes, mas crê que o ganho em qualidade é certo:

_ São pessoas de referência, que irão contribuir, e muito, para o resultado esperado. Adianto que a pegada da banda mudou. Teremos diversas caras num mesmo lugar. Uma espécie de flora musical, com diversas cores e texturas para valorizar a diversidade em toda sua essência. Rock, jazz, blues, funk soul, baladas e a certeza de fazer aquilo que se crê.

Além da divulgação das canções do disco, que deve ficar pronto ao fim do semestre, neste ano, a Rotações realiza novas edições do projeto Rota Viva. Idealizado em parceira como o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Núcleo Santa Maria, a iniciativa leva arte para bairros da periferia. Além disso, seguem entregando recompensas do bem sucedido financiamento coletivo aprovado ano passado e produzindo as novas músicas.

– A trupe Rotativa segue feliz e comprometida com o que pretende enquanto banda: tocar as pessoas. Causar alguma reação e, se possível, reflexão – finaliza João.

