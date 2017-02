Fotógrafo reconhecido por ensaios sensuais busca novos desafios no Rio de Janeiro

Fotografia 08/02/2017 | 09h13 Atualizada em

Quando Rodrigo Ricordi, popularmente conhecido como Kareka, 33 anos, começou a fotografar, não tinha ambição de largar sua profissão por formação, o jornalismo. Mas, em 2017, ele optou por abandonar a vida de repórter e assessor de imprensa para se dedicar, exclusivamente, à fotografia.



Uma das motivações foi o reconhecimento do público pelo trabalho. Em especial, ao projeto em que ele retrata mulheres na intimidade, em nu total ou parcial, mostrando que a sensualidade feminina independe de padrões estéticos.



Também pesou para a decisão, o tempo e o dinheiro.



– Aproveito melhor o meu tempo produzindo e fotografando. E o retorno financeiro também é mais atraente – resume Ricordi.



A demanda é tanta que, em pouco mais de dois anos, mais de 140 mulheres já posaram para suas lentes em Santa Maria. Mas a partir do dia 20 de fevereiro, ele vai de mala, câmera fotográfica e cuia para o Rio de Janeiro. A ideia surgiu em setembro do ano passado, quando ele visitou a Cidade Maravilhosa, e acabou fazendo alguns trabalhos por lá. Entre eles, o videoclipe da música Como Fosse um Passarinho, da cantora santa-mariense Paola Mattos.

O desafio agora é encarar novos ares e cativar novas pessoas com o seu trabalho.



– O projeto de foto deu muito certo aqui, eu fotografo todos os dias. Não sei se é uma proposta diferente, mas eu consegui criar uma boa clientela, interessada em fotografar comigo. Mas quero dar uma volta. Arejar um pouco e conhecer novos lugares. Aí, resolvemos, e eu e a Carol (a atriz Carol Reichert), minha namorada, ir para o Rio de Janeiro – diz Ricordi.



Amigos para dar força



Confiante, ele vai contar com a ajuda de amigos santa-marienses que já moram na capital carioca para dar os primeiros passos em terras fluminenses. Entre eles, a atriz Loiuse Clós:



– O mercado fotográfico no Rio é superamplo. Tem muita gente interessada em fazer fotos, além, claro, das paisagens que propiciam e impulsionam isso. Na última vinda dele ao Rio, fizemos um ensaio que despertou interesse em muitas amigas. No que eu puder, vou ajudar.



A estudante de Educação Fisica Juliana Ribeiro Licht, 28 anos, aproveitou os últimos dias de trabalho de Ricordi em Santa Maria para fazer seu ensaio. Ela conta que ficou cativada com o trabalho dele, pois, além de quebrar tabus, seu olhar fotográfico suaviza a tensão que as pessoas, geralmente, encaram esse estilo de foto. Ela compara as fotos a telas.



– Preciso enfatizar a naturalidade expressada nas fotos. Principalmente hoje, na era do Photoshop, em que as pessoas se perdem atrás de filtros. O trabalho dele devolve essa identidade perdida. Nos faz enxergar como realmente somos e traz de volta a autoestima adormecida nas mulheres – acredita Juliana.



Quem quiser garantir seu ensaio, terá de tentar um espaço na concorrida agenda do fotógrafo. Quem não conseguir, poderá aguardar suas próximas visitas a Santa Maria. Ele pretende retornar para rever a família, amigos e, claro, mais cliques.