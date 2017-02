Filme indicado ao Oscar é uma das estreias da semana em Santa Maria

Na telona 22/02/2017 | 15h07 Atualizada em





ESTRELAS ALÉM DO TEMPO

Horários _ Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

Direção _ Theodore Melfi

Gênero _ Drama

Elenco _ Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Classificação _ Livre

Duração _ 2h06min



Este é um dos candidatos ao Oscar de "Melhor Filme" neste ano. No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação.

A GRANDE MURALHA

Horários _ Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 16h40min) Arcoplex Royal 3 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h20min)

Direção _ Yimou Zhang

Gênero _ Aventura

Elenco _ Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pasca

Classificação _ 12 anos

Duração _ 1h44min



No século XV, um grupo de soldados britânicos está combatendo na China e se depara com o início das construções da Grande Muralha. Aos poucos eles percebem que o intuito não é apenas proteger a população do inimigo mongol e que a construção esconde na verdade um grande segredo.

JOHN WICK – UM NOVO DIA PARA MATAR

Horários _ Arcoplex Royal 4 (dublado ) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h40min)

Direção _ Chad Stahelski

Gênero _ Ação

Elenco _ Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne

Classificação _ 16

Duração _ 2h03min



John Wick (Keanu Reeves) é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, a Cidade Eterna, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.

50 TONS MAIS ESCUROS

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min e 16h50min) Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h10min e 21h30min)

Direção _ James Foley

Gênero _ Drama, erótico

Elenco _ Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote

Classificação _ 16 anos

Duração _ 1h58min



Adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.

LEGO BATMAN – O FILME



Horários _ Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (15h e 17h)

Direção _ Chris McKay

Gênero _ Animação

Elenco _ Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera

Classificação _ Livre

Duração _ 1h45min

Há um clima no ar soprando ameaças sobre Gotham, e, se quiser salvar a cidade do controle hostil do Coringa, Batman terá que abandonar a postura de vigilante solitário, tentar trabalhar com parceiros e talvez, somente talvez, se animar.

O CHAMADO 3

Horários _ Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h20min)

Direção _ F. Javier Gutiérrez

Gênero _ Terror

Elenco _ Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D'Onofrio

Classificação _ 16 anos

Duração _ 1h 42min

Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Lenda esta que diz que quem assiste morre depois de sete dias. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes.

LA LA LAND: CANTANDO ESTAÇÕES

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h)

DIREÇÃO – Damien Chazelle

GÊNERO – Romance, musical

ELENCO – Yan Gosling, Emma Stone, John Legend

CLASSIFICAÇÃO – Livre

DURAÇÃO – 2h08min

Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia, e os dois se apaixonam. Em busca de oportunidades para suas carreiras, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso

QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h10min)

DIREÇÃO – Lasse Hallström

GÊNERO – Drama, comédia, família

ELENCO – Dennis Quaid, Britt Robertson, Logan Miller

CLASSIFICAÇÃO – 10 anos

DURAÇÃO – 1h39min

Cachorro morre e reencarna várias vezes. Embora encontre novas pessoas, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan