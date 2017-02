Filme "50 Tons Mais Escuros" tem pré-estreia na cidade

Santa Maria 07/02/2017 | 17h00 Atualizada em

Depois do sucesso de 50 Tons de Cinza, lançado em 2015, a adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James chega aos cinemas nesta quinta-feira em Santa Maria. Para ser mais exata, às 00h01min, em sessão no Arcoplex Royal 1. Sócios do Clube do Assinante do Diário têm desconto de 50% em dois ingressos.

No segundo longa, Anastasia (Dakota Johnson) se sente incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan) e rompe o relacionamento, em busca de focar no desenvolvimento da sua carreira. Porém, o desejo fala mais alto, e ela volta aos jogos sexuais do empresário.

O drama erótico, dirigido por James Foley, tem classificação de 16 anos. A trama promete arrancar suspiros com os altos e baixos do relacionamento em 1h58min de filme. A trilha sonora fica por conta de ZAYN e Taylor Swift, além de John Legend, Sia e Tove Lo.

Quem perder a pré-estreia, pode conferir o filme no Arcoplex Royal 1 (legendado), de quinta a quarta-feira, às 19h10min e 21h30min, e Arcoplex Royal 1 (dublado), de quinta a quarta, às 14h30min e 16h50min.

O livro, relançado pela editora Intrínseca por conta da estreia do filme, traz uma edição especial com comentários e fotos da autora sobre os bastidores de 50 Tons Mais Escuros. A terceira adaptação da trilogia, 50 Tons de Liberdade, tem lançamento previsto para 2018.