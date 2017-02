Festival vai arrecadar alimentos para associação de crianças com câncer

Doação 07/02/2017 | 10h01 Atualizada em

O projeto Darth Vader - Legião do Bem, que atua no trato de crianças e adolescentes em tratamento oncológico vai realizar um festival neste domingo. As atividades ocorrem a partir das 17h, na Praça Saldanha Marinho.

Entre as atrações confirmadas para o festival, estão os personagens da Saga Star Wars, além de apresentações dos grupos De Alma Gaúcha e Yandê, e das duplas Edu e Andressa e Gabriel e Mateus.

Nesta edição, o festival estará arrecadando 1 kg de alimento não perecível destinado ao Centro de Apoio à Criança com Câncer - CACC. Será disponibilizado, ainda, água quente e erva mate para chimarrão de forma gratuita para o público presente.