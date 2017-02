Fãs de "50 Tons" esperam cenas mais quentes na sequência do filme

Cinema 09/02/2017 | 11h52 Atualizada em

Depois do sucesso e das polêmicas do filme 50 Tons de Cinza, lançado em 2015, a adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James, 50 Tons Mais Escuros, chega nesta quinta-feira aos cinemas de Santa Maria. E teve até pré-estreia, à meia-noite de quarta-feira, para agradar (e saciar) os fãs mais fervorosos. Até, pelo menos, o dia 16, haverá quatro sessões diárias (dubladas e legendadas) no Arcoplex Royal 1, no Royal Plaza Shopping.

A trama promete envolver o público com os altos e baixos do relacionamento entre Christian Grey e Anastasia Steele. Além de aguardar um filme mais quente do que o primeiro, a plateia já se pergunta: afinal, será que Ana, que decidiu terminar o namoro com Christian, vai se manter firme na decisão? Ou será que ela vai se entregar novamente aos jogos eróticos do rapaz?

A auxiliar administrativa Daiane Schvamborn, 32 anos, não aguentou a curiosidade e garantiu seu ingresso para assistir a sessão de estreia. Ela começou a ler os livros em 2015, mas, antes mesmo de terminar, não resistiu e assistiu ao primeiro longa.

– Conheci a história em função dos comentários de amigas e do que saiu na mídia. Mas assisti depois que passou todo aquele frisson que enlouqueceu a mulherada – recorda.

Daiane achou o primeiro filme ¿morno¿ em relação ao livro, e sua expectativa é que a sequência traga cenas mais quentes. Casada há 10 anos, ela acredita que esse tipo de literatura e de filme ajuda a manter a chama do casamento acesa.

– Meu marido não se interessou em ir assistir comigo. Vou ver com as amigas. Rola um ciúme da parte dos homens em relação as mulheres assistirem (a filmes picantes). Mas tem o lado bom. Dá ideias e ajuda a inovar a rotina do casal – acredita Daiane.

O estudante Mateus Alves Saldanha, 21 anos, também leu os livros, assistiu ao primeiro filme e não se empolgou com a primeira parte da história, que ele define como ¿decepcionante¿.

– Espero que a continuação seja melhor, com mais emoção. Acho que faltou isso no primeiro. Pelos traileres que divulgaram, esse provavelmente consiga – torce o estudante.

O cinema local realizou venda antecipada dos ingressos. Conforme Wagner Pompeo, gerente do cinema Arcoplex, as vendas de entradas para as sessões de estreia, hoje à noite, estão praticamente lotadas. E os horários vespertinos já estão sendo procurados para as sessões do fim de semana.

– Também existe uma grande procura para as sessões de quarta-feira, dia 15, que é um dia promocional aqui no cinema. Quem deixar para comprar na última hora, provavelmente não conseguirá ingressos para as sessões do dia – alerta o gerente.

Na sequência cinematográfica, Ana, assustada com as práticas sexuais e com os segredos obscuros do belo e perturbado Christian Grey, põe um ponto final no relacionamento com o jovem empresário. Decidida, ela tenta se concentrar na própria carreira e acaba conseguindo um emprego em uma editora de livros de Seattle.

Mas o desejo por Grey domina cada pensamento de Ana e, quando ele propõe um novo acordo, seu desejo fala mais alto e ela volta aos jogos sexuais do empresário. Em pouco tempo, descobre mais sobre o angustiante passado de seu amargurado e dominador parceiro do que jamais imaginou ser possível. Enquanto Christian tenta se livrar de seus demônios interiores, Ana tem que enfrentar algo mais palpável: a ira e a inveja das mulheres que a precederam no coração e na cama de Grey. O drama erótico, dirigido por James Foley, tem classificação de 16 anos.



