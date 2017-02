Exclusiva: Valesca fala sobre carnaval, funk e preconceito musical

Show 25/02/2017 | 15h01 Atualizada em

Na noite deste sábado, vai ter Beijinho no Ombro para as invejosas de plantão e para quem for curtir a segunda noite do Carnaval Tetracampeão ATC + Morphine. A cantora que deseja a todas inimigas vida longa, Valesca Popozuda traz seu funk com pitadas carnavalescas à folia de Santa Maria.

O Coração do Rio Grande será a primeira cidade do país a receber a nova turnê nacional da funkeira carioca, intitulada Pimenta, nome de sua nova música e clipe já disponível em seu canal no YouTube. A atração passa por aqui antes de ela se apresentar no Camarote Rio, no Carnaval carioca, neste domingo.Em entrevista ao Diário, a estrela nascida no Irajá adiantou:

– No show, tem dançarinos, DJ e muita interação com o público. Eu adaptei um repertório especial com algumas músicas para os fãs de Santa Maria no Carnaval.



Foto: Faya / Divulgação

Com 17 anos de carreira, Valesca conta que tem se dedicado ainda mais ao gerenciamento da sua carreira. Ela afirma que a tour marca uma nova fase de sua trajetória e um momento de renovação de público. A canção Pimenta marca a mudança, misturando elementos do funk com o trap music.Dona de sucesso como Beijinho no Ombro, Late que eu To Passando e Eu sou a Diva que Você Quer Copiar, Valesca acredita que, apesar do bom humor, as letras de suas canções influenciam para discurso de empoderamento da nova geração.– Os jovens acabam participando e debatendo sempre sobre as músicas, e isso acaba abrindo portas para vários assuntos que devem ser discutidos – opina a cantora.



Funk e marchinhas



Alguns trechos das canções de Valesca se tornaram tão conhecidos quanto alguns versos de tradicionais músicas carnavalescas. Para Valesca, as canções de Carnaval e o funk têm muito em comum. – As marchinhas são sempre bem-humoradas, e o funk tem isso também. O funk é diversão e alegria e isso combina muito com Carnaval – acredita.Questionada se vai cantar os palavrões que fazem parte das versões ¿proibidonas¿ das músicas, Valesca passa a responsabilidade para a plateia santa-mariense:– Eu canto as músicas normais e deixo o público fazer a parte dele – diverte-se.



Tiro, porrada e bomba



O preconceito contra o estilo musical funk não é novidade para a artista, que atua no gênero há quase 20 anos. Porém, ela garante que não se deixa abater pelas críticas negativas.– Eu não me abalo! Já fui de ficar chateada. Porém, depois de 17 anos de carreira, eu vejo que não podemos baixar a cabeça e deixar que as críticas preconceituosas tomem conta. Então, eu vou lá, subo no palco e dou minha resposta ao preconceito. Afinal, eu sou dessas e estou sempre pronta para o combate! – finaliza, fazendo referência a um trecho de sua música que, também, intitula o livro que conta sua biografia Sou Dessas. Pronta para o Combate.



Valesca no Carnaval



Ligada à festa mais popular do Brasil desde a infância, Valesca pulou seus primeiros carnavais em bloquinhos do Rio de Janeiro. Ela conta que, na adolescência, não tinha dinheiro para desfilar em escolas de samba. Mesmo assim, sempre se inseriu nos ensaios nas quadras das agremiações. Aos 32 anos, realizou o grande sonho de desfilar na Acadêmicos do Salgueiro, sua escola do coração, ostentando o título de musa.