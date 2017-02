Eugenio Baggiotto conta o segredo do sucesso da Fuel

Festa 11/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Trabalhando como bartender há oito anos, Eugenio Baggiotto começou na área como freelancer em uma casa noturna da cidade. Apaixonado pela área e confiante no seu trabalho, logo arriscou investir em seu próprio negócio. E o resultado não podia ser melhor.

Hoje, sócio-proprietário da Fuel Entretenimento, que neste ano comemora seu 5º aniversário, o rapaz avalia que superou suas expectativas quanto ao negócio. Seu principal foco era trazer à cidade uma forma mais animada de celebrar momentos especiais.

– Existiam empresas, mas não havia uma estrutura de empresa. Então, resolvemos profissionalizar esse segmento – conta.

Em 2014, a empresa ganhou o terceiro lugar no concurso Vive La Revolución, campeonato de coquetelaria promovido em São Paulo. A partir daí, o reconhecimento chegou, e a participação da Fuel, que antes era somente em eventos particulares, expandiu-se pela cidade. Restaurantes, bares e casas de festas apostaram nos deliciosos drinques. Atualmente, o projeto conta com 34 integrantes que, carinhosamente, são chamados de elenco, por também trabalharem com a interpretação nas festas.

A cada ano, a empresa renova seu menu implementando diferentes tipos de coquetéis. Cursos, congressos e campeonatos são os responsáveis pelas novidades. Para este ano, a aposta será os tubos de ensaio com gelo seco. E a corrida para as novidades já começa: nos dias 12 e 13 de fevereiro, o empresário viaja para Florianópolis, onde participará de um curso com conceituados bartenders do país.





