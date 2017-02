Opinião 17/02/2017 | 13h31 Atualizada em

O que queremos dela?

O que ela realmente representa para as pessoas?

O que entendemos dela?

Em primeiro lugar, mais que defini-la, devemos entender seu significado para a vida pessoal de cada um.



É um fator transformador da sociedade? Algo supérfluo para não se investir muito dinheiro?

Diversão?

Ferramenta de lazer?

Ou forma de vida?

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Queridos, leitores. Depois dos questionamentos acima, convido-os a refletir comigo. Acredito que tudo depende de como ela, a "Dona Cultura" foi inserida na tua criação e a maneira como tu absorveste a presença dela.

Quem foi criado predominantemente dentro de alguma forma de arte, entende a "Dona Cultura" como um agregador de vários fatores fundamentais e transformadores, educacionais, de formação de emprego e geração de renda; torna fácil o ponto de vista de tê-la com mais "valor".



Leonardo Gadea se apresenta aos leitores. Com seu jeito bem peculiar



Para quem não vive a "Dona Cultura" no dia a dia e a usa somente como instrumento de diversão (e não nos cabe julgamento), a impressão que passa é que Cultura (e a Arte) são superficiais e supérfluas. É o primeiro setor a "ser cortado", "reduzido custos", "agregado a pastas outras"... enfim.

Mas, observando com cuidado a "Dona Cultura", encarando-a corajosamente como CULTURA (até mesmo com um pensamento empresarial! Por que não?) veremos um investimento com resultados palpáveis e satisfatórios não só para seus proponentes, mas para toda a sociedade.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Transitando em grupos que fazem Cultura, que a entendem, que apenas se divertem e, até naqueles que desconhecem o que falo aqui, tenho uma certeza: graças a Deus não estou sozinha em pensar assim.

E, sobre este tema, há muito o que pesquisar, garimpar e apresentar à sociedade, até como forma de legitimação de trabalhos por vezes desconhecidos e histórias esquecidas. Gente que trabalha, se vira e faz a diferença na vida das pessoas por meio da CULTURA! Ou faz, dessa mesma CULTURA, a diferença em suas vidas.



Você tem medo de musicais?, questiona Lúcio Pozzobom

Será uma aventura! Um verdadeiro garimpo de situações e vivências a resgatar. Personalidades da cultura local, experiências consagradas, projetos inovadores, surgimentos...

Vai ser interessante a nossa experiência.

Um VIVA meu pra vocês.

Foto: Ballet Ivone Freire / divulgação