Dois filmes estreiam nesta quinta-feira no cinema em Santa Maria 

Agenda 01/02/2017 | 17h00 Atualizada em

Os filmes O Chamado 3 e Residente Evil 6: O capítulo final estréiam nesta quinta-feira nos cinemas em Santa Maria. O grande destaque vai para a terceira edição do O Chamado, que promete ser ainda mais assustadora.

Agora, Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. A história conta a história de pessoas que morreram sete dias após investigar o caso. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes. Ainda mais assustador, há momentos que o expectador se confunde com personagem. A trama é uma ótima dica para quem tem os nervos de aço e muito fôlego.

O Chamado 3

Horários- Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min

e 17h) e Arcoplex Royal 1 ( legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h10min e 21h20min)

Direção: F. Javier Gutiérrez

Gênero Terror

Elenco: Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D'Onofrio

Classificação- 16 anos

Duração- 1h 42min

RESIDENT EVIL 6: O CAPÍTULO FINAL

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 3 (legandado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h5min, 19h e 21h10min)

DIREÇÃO –Paul W.S. Anderson

GÊNERO – Ação e Terror

ELENCO –Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Alan Tudyk

CLASSIFICAÇÃO – 14 anos

DURAÇÃO – 1h47min

Sobrevivente do massacre zumbi, Alice (Milla Jovovich) retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO



HORÁRIOS – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min e 15h30min) e Arcoplex Royal 2 ( legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h30min e 19h30min)

GÊNERO – Drama, comédia, família

ELENCO – Dennis Quaid, Britt Robertson, Logan Miller

CLASSIFICAÇÃO – 10 anos

DURAÇÃO – 1h39min

Cachorro morre e reencarna várias vezes. Embora encontre novas pessoas, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan

XXX: REATIVADO

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h40min) e Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h20min)

DIREÇÃO – D.J. Caruso

GÊNERO – Ação, suspense

ELENCO – Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

CLASSIFICAÇÃO – 12 anos

DURAÇÃO – 1h47min

Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de ¿Caixa de Pandora¿. Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão. Eles enfrentam uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h40min)

DIREÇÃO – César Rodrigues

GÊNERO – Comédia

ELENCO – Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier

CLASSIFICAÇÃO – 12 anos

DURAÇÃO – 1h26min

Dona Hermínia está de volta. Desta vez, rica e apresentadora de um programa de TV. A mãe super protetora, porém, vai ter que lidar com a solidão, já que os filhos, Juliano e Marcelina, criaram asas

LA LA LAND: CANTANDO ESTAÇÕES

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

DIREÇÃO – Damien Chazelle

GÊNERO – Romance, musical

ELENCO – Yan Gosling, Emma Stone, John Legend

CLASSIFICAÇÃO – Livre

DURAÇÃO – 2h08min

Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia, e os dois se apaixonam. Em busca de oportunidades para suas carreiras, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso

MOANA

HORÁRIOS – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min)

DIREÇÃO – John Musker, Ron Clements

GÊNERO – Aventura, animação

ELENCO – Auli¿i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

CLASSIFICAÇÃO – Livre

DURAÇÃO – 1h47min

Moana é uma heroína de 16 anos que não precisa de um príncipe para ser feliz. Com a ajuda de seus amigos, a princesa vive muitas aventuras em busca de seus ancestrais. Em meio a descobertas sobre seu passado, ela contará com a ajuda do gigante Maui para salvar o mundo