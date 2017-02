Do balcão a influencer. Conheça parte da trajetória de Felipe Machado

Escalada na moda 15/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Quando assumiu a função de empacotador da Eny Calçados, em 2013, Felipe Machado, hoje com 22 anos, nem sonhava com a projeção que construiria ao longo de quatro anos.

Apaixonado por escrever, ele passou a fazer textos para o blog De Par com a Moda, onde ele e outros colegas falavam sobre as tendências da área. Paralelamente, o estudante começou a exibir seus looks no Instagram, além de apresentar referências no street style.

Felipe agradou, e o reconhecimento que teve com a rede social lhe deu a oportunidade de prestigiar o Fashion Meeting, em São Paulo, além de outros eventos, sempre com a ideia de buscar novas percepções sobre moda, gerando discussão sobre o assunto. Hoje, ele colhe os resultados: estudante de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, ele trabalha no setor de marketing da Eny e acaba de lançar o blog Albino Fashion.

VÍDEO: bar realiza o 1º Campeonato de Imagem e Ação de Santa Maria



– É um sonho que sempre tive e pude começar 2017 colocando em prática. No blog, é para serem trabalhados moda, beleza, eventos, dicas e tudo que permeia o mundo fashion. Uma das categorias que deve ser o diferencial do blog é o Street Style, onde será falado sobre moda de rua, com inspirações de diferentes lugares e pessoas de Santa Maria que serão fotografados. A ideia é mostrar que não só da passarela surgem as tendências – diz.

Outra novidade que 2017 trouxe para Felipe é a oportunidade de escrever, mensalmente, para coluna de moda do Diário Online. A primeira deve sair no sábado. Aguarde!